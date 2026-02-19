Barcelona'dan Rashford için indirim talebi

Barcelona, geride kalan yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Marcus Rashford için kararını verdi.



OPSİYON 30 MİLYON EURO



İngiliz ekibi, Rashford ile yola devam etmek istiyor. Barcelona ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, 28 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinde 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.



MANU SICAK BAKMIYOR



The Sun'da yer alan habere göre, Barcelona, İngiliz futbolcunun 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor.



Katalan ekibi, Rashford'un opsiyonu için Manchester United ile görüşecek. Manchester United ise Barcelona'nın bu talebine sıcak bakmıyor.



BARCELONA PERFORMANSI



Barcelona forması altında 34 maçta süre bulan Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.



