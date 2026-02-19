19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Barcelona'dan Rashford için indirim talebi

Barcelona, Marcus Rashford'un 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor.

19 Şubat 2026 14:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona'dan Rashford için indirim talebi
Barcelona, geride kalan yaz transfer döneminde Manchester United'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Marcus Rashford için kararını verdi.

OPSİYON 30 MİLYON EURO

İngiliz ekibi, Rashford ile yola devam etmek istiyor. Barcelona ve Manchester United arasında yapılan anlaşmaya göre, 28 yaşındaki futbolcunun kiralık sözleşmesinde 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor.

MANU SICAK BAKMIYOR

The Sun'da yer alan habere göre, Barcelona, İngiliz futbolcunun 30 milyon euro'luk satın alma opsiyonunu düşürmek istiyor.

Katalan ekibi, Rashford'un opsiyonu için Manchester United ile görüşecek. Manchester United ise Barcelona'nın bu talebine sıcak bakmıyor.

BARCELONA PERFORMANSI

Barcelona forması altında 34 maçta süre bulan Rashford, 10 gol attı ve 13 asist yaptı.

  
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
