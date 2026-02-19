Trendyol 1.Lig'in 26. hafta maçında Sivasspor, Adana Demirspor'a konuk oldu.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere bitti.
Sivasspor'un golünü dakika 3'te Valon Ethemi kaydetti. Adana Demirspor'a beraberliği getiren golü ise 88. dakikada Gökdeniz Tunç attı.
Bu sonucun ardından Sivasspor, 32 puana yükseldi. Adana Demirspor, puanını -39 yaptı.
1. Lig'in bir sonraki haftasında Sivasspor, Sakaryaspor'u ağırlayacak. Adana Demirspor, Sarıyer deplasmanına gidecek.
