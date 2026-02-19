Atlanta Hawks, sol dizindeki kemik zedelenmesi (bone bruise) nedeniyle rehabilitasyon sürecinde olan Jonathan Kuminga'nın durumuna ilişkin güncelleme paylaştı.



Marc Stein'in haberine göre Kuminga, yaklaşık bir hafta içinde yeniden değerlendirilecek. Kulüp, oyuncunun iyileşme sürecinin yakından takip edildiğini belirtti.



Golden State Warriors forması giydiği dönemde yaşadığı sakatlık sonrası Atlanta'ya katılan Kuminga, bu sezon 12.1 sayı, 5.8 ribaund ve 2.5 asist ortalamaları yakaladı.



22 yaşındaki forvet, eylül ayında Warriors ile ikinci yılı takım opsiyonlu olmak üzere iki yıllık 48.5 milyon dolarlık sözleşme uzatmasına imza atmıştı.



