19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-117'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-117'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Kayserispor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyaret

Kayserispor futbolcuları Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, operasyonda yaralanan özel harekat komiseri Erol Bilen Kaplan'ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

calendar 19 Şubat 2026 12:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Kayserispor'dan operasyonda yaralanan özel harekat polisine ziyaret
Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor forması giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek kentte suç örgütlerine yönelik operasyonda şüphelilerden birinin açtığı ateş sonucu ayağından yaralanan özel harekat polisi komiser Erol Bilen Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. 

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 Şubat'ta düzenlediği operasyonda şüphelilerden birinin 2 el ateş açması sonucu Erol Bilen Kaplan isimli özel harekat polisi, ayağından yaralandı.

Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Kaplan, taburcu edildi. Zecorner Kayserispor Başkan Yardımcısı ve sarı-kırmızılı takımda forma giyen Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek, polis memuru Kaplan'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

İç Anadolu ekibinin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Başkan Yardımcımız Süleyman Akın ile futbolcularımız Furkan Soyalp, Semih Güler ve Mehmet Eray Özbek; 13.02.2026 sabah saatlerinde, Polis Özel Harekat ekiplerimizce gerçekleştirilen operasyonda yaralanan kıymetli Komiserimiz Erol Bilen Kaplan'ı evinde ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiler" denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
