Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis'in sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı ve ameliyat olduğu açıklandı.



Sabonis'in sakatlığı kasım ayında meydana geldi. Yıldız oyuncu sakatlığına rağmen forma giymeye devam etmişti. Sezonun ilk bölümünde 27 maç kaçıran Sabonis, ocak ve şubat başında sekiz maçta parkelere dönmüştü. Üç kez All-Star seçilen Sabonis, 2025-26 sezonunda çıktığı 19 maçta 15.8 sayı, 11.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.



Kings'te bir diğer önemli eksik ise Zach LaVine olacak. İki kez All-Star seçilen LaVine de elindeki tendon sakatlığı nedeniyle ameliyat geçirdi ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.



Kings başantrenörü Doug Christie, ESPN 1320'den James Ham'e yaptığı açıklamada,

"Zach için de Domas için de üzücü. Bu durum işleri zorlaştırıyor," ifadelerini kullandı.



ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Kings yönetimi, takas dönemi öncesinde Sabonis ve LaVine için takas seçeneklerini değerlendirdi ancak anlaşmaya varamadı. Genel menajer Scott Perry'nin yaz döneminde iki oyuncu için yeniden takas girişiminde bulunması bekleniyor.



12 galibiyet – 44 mağlubiyetlik dereceye sahip Sacramento, All-Star arasının ardından Batı Konferansı'nın son sırasında yer alıyor.



