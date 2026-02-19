19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-015'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-115'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Domantas Sabonis sezonu kapattı

Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis'in sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı ve ameliyat olduğu açıklandı.

calendar 19 Şubat 2026 12:23 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 12:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Sacramento Kings yıldızı Domantas Sabonis'in sol dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle sezonu kapattığı ve ameliyat olduğu açıklandı.

Sabonis'in sakatlığı kasım ayında meydana geldi. Yıldız oyuncu sakatlığına rağmen forma giymeye devam etmişti. Sezonun ilk bölümünde 27 maç kaçıran Sabonis, ocak ve şubat başında sekiz maçta parkelere dönmüştü. Üç kez All-Star seçilen Sabonis, 2025-26 sezonunda çıktığı 19 maçta 15.8 sayı, 11.4 ribaund ve 4.1 asist ortalamaları yakaladı.

Kings'te bir diğer önemli eksik ise Zach LaVine olacak. İki kez All-Star seçilen LaVine de elindeki tendon sakatlığı nedeniyle ameliyat geçirdi ve sezonun geri kalanında forma giyemeyecek.

Kings başantrenörü Doug Christie, ESPN 1320'den James Ham'e yaptığı açıklamada,
"Zach için de Domas için de üzücü. Bu durum işleri zorlaştırıyor," ifadelerini kullandı.

ESPN'den Anthony Slater'ın haberine göre Kings yönetimi, takas dönemi öncesinde Sabonis ve LaVine için takas seçeneklerini değerlendirdi ancak anlaşmaya varamadı. Genel menajer Scott Perry'nin yaz döneminde iki oyuncu için yeniden takas girişiminde bulunması bekleniyor.

12 galibiyet – 44 mağlubiyetlik dereceye sahip Sacramento, All-Star arasının ardından Batı Konferansı'nın son sırasında yer alıyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
