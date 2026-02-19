19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
0-117'
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
0-117'
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Karşıyaka'ya Adem can suyu verecek

Karşıyaka, altyapısından yetişen 19 yaşındaki Adem Yeşilyurt'u Fenerbahçe'ye 500 bin Euro'ya satarak ilk etapta 250 bin Euro'luk taksitle rahat nefes alacak.

calendar 19 Şubat 2026 13:08
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya Adem can suyu verecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Altyapısından yetiştirdiği 19 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'u ara transfer dönemi bitmesine rağmen Süper Lig devi Fenerbahçe'ye satan Karşıyaka, genç oyuncunun 500 bin Euro tutarındaki bonservisin 250 bin Euro tutarındaki ilk taksitiyle nefes alacak.

U19 Milli Takımı'yla Hırvatistan'da katıldığı turnuvadan dönen kanat oyuncusu dün İstanbul'da Fenerbahçe'yle 5 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertlilerin bu akşam UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu'nda Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynayacağı Nottingham Forest maçını tribünden izleyecek Adem 20 Şubat Cuma günü İzmir'e dönecek. Haziran ayına kadar Karşıyaka'da forma giymeye devam edecek genç futbolcu yeşil-kırmızılıların 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta pazar günü Nazillispor'la oynayacağı maçın kadrosuna da alınacak. 

TÜM ŞUBELER PARA BEKLİYOR

Kulüpteki mali sıkıntılar nedeniyle yaz dönemi beklemeden satılan Adem transferinden gelecek bonservis geliri Karşıyaka'nın tüm şubeleri için umut olacak. Başkan Aygün Cicibaş, Adem'in bonservis geliriyle bu sezon düşme hattından bir türlü çıkamayan Basketbol Süper Ligi'ndeki basket takımına son kurtuluş hamlesini yapmayı istiyor. Yeşil-kırmızılı takım maaş ödemesi bekliyor. Süper Lig'deki 52 yıllık tarihinin en zorlu döneminden geçen Karşıyaka bu sezon gönderilen 4 isim dahil toplam 11 yabancı transferi yapmasına rağmen son 10 hafta öncesi düşme hattından sıyrılamadı. Adem'i vitrine çıkaran futbol şubesi de bu kaynakla takıma ödeme yapmayı planlıyor. Play-Off maratonuna hazırlanan Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'ndeki voleybol takımı da maaş ödemeleri için bonservis gelirinden katkı bekliyor. Adem'in bonservis gelirinin 50 bin Euro tutarındaki yüzde 10'luk kısmı ise aralık ayında profesyonel yapılan oyuncunun eski takımı Pınargücü'nün olacak.

MENAJERİ MİRSAD TÜRKCAN OLACAK

Adem'in menajerlik için Fenerbahçe ve A Milli Takım'ın NBA'de de forma giyen eski basketbolcusu Mirsad Türkcan'la anlaştığı öğrenildi. Daha önce Adem'in Maribor'a transferi konusunda da devreye giren Türkcan, yurtdışında forma giyen birçok Türk oyuncunun temsilciliğini yapıyor. Genç futbolcu gelecekte Fenerbahçe'den yurtdışına satılırsa Karşıyaka bu transferden elde edilecek gelirin yüzde 25'ini de alacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.