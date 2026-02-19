Hidayet Türkoğlu açıkladı: Türkiye'de NBA maçı!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, NBA ile FIBA'nın ortaklaşa kurmayı planladığı ligin Avrupa basketboluna değer katacağına inandığını söyledi.Başkan Türkoğlu, NBA Avrupa projesi, İstanbul'da NBA maçı organizasyonu, Türk temsilcilerinin bu sezon Avrupa kupalarında sergilediği performans, Malachi Flynn'ın A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosuna çağrılması ve milli takımlara ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.NBA ile FIBA'nın Avrupa'da ortaklaşa kurmayı planladığı lige destek veren Hidayet Türkoğlu, "" dedi.Başkan Türkoğlu, EuroLeague'in kulüplere gelir getirici hiçbir katkısının bulunmadığını aktardı.FIBA ile başta maç takvimi olmak üzere birçok anlaşmazlık yaşayan Avrupa Ligi'ni uzun yıllardan bu yana eleştirdiğini hatırlatan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:Hidayet Türkoğlu, önümüzdeki yıllarda NBA karşılaşmasına ev sahipliği yapmak istediklerini belirtti.Ocak ayında Orlando Magic ile Memphis Grizzlies arasında Almanya'nın başkenti Berlin'de oynanan maçta NBA yetkilileriyle bir araya geldiğini vurgulayan Türkoğlu,değerlendirmesinde bulundu.TBF Başkanı Türkoğlu, Türk takımlarının bu sezon Avrupa kupalarında ortaya koyduğu başarılı performansın çok değerli olduğunu kaydetti.Türkiye'nin Avrupa kupalarındaolduğunu aktaran Türkoğlu,diye konuştu.Hidayet Türkoğlu, Türk vatandaşlığı alan Malachi Flynn'ın çok iyi performans sergilediğini ve ay-yıldızlı formayı giymesi halinde elinden gelenin en iyisini yapacağına inandığını dile getirdi.Bahçeşehir Koleji'nin 27 yaşındaki ABD'li basketbolcusunun Sırbistan maçları öncesinde A Milli Takım'ın aday kadrosuna davet edilmesine dair konuşan Başkan Türkoğlu, şu değerlendirmeyi yaptı:Türkoğlu, son Avrupa ikincisi A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Sırbistan ile yapacağı maçlarda iyi performans sergileyerek çıkışını sürdüreceğini düşündüğünü aktardı.Ay-yıldızlıların FIBA 2027 Dünya Kupası Elemeleri'nde 27 Şubat ve 2 Mart'ta Sırbistan ile yapacağı müsabakalara değinen başkan Türkoğlu, şöyle devam etti:Hidayet Türkoğlu, A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın yükselen grafiğiyle İstanbul'da Dünya Kupası bileti alacağına inandığını söyledi.İstanbul'un 11-17 Mart'ta düzenlenecek elemelerin bir penceresine ev sahipliği yapacağını vurgulayan Türkoğlu,ifadelerini kullandı.