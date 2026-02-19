19 Şubat
Tyler Herro'nun "önümüzdeki günlerde" dönüşü bekleniyor

Miami Heat'te All-Star arasının ardından umut verici bir gelişme yaşanıyor. Takımın yıldız guardı Tyler Herro'nun sahalara dönüşünün "önümüzdeki günler içinde" gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

19 Şubat 2026 15:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Tyler Herro'nun 'önümüzdeki günlerde' dönüşü bekleniyor






Sezona istikrarsız bir grafikle devam eden Heat'te, özellikle Herro'nun yaşadığı sakatlıklar takımın tavan potansiyeline dair soru işaretlerini artırmıştı. Yıldız oyuncu, kulübün "sağ kostokondral (kaburga) sakatlığı" olarak açıkladığı problem nedeniyle son 15 maçta forma giyemedi.

The Miami Herald'dan Anthony Chiang'ın aktardığı bilgilere göre Herro, 10 Ocak'ta Indiana Pacers'a karşı oynanan maçta sakatlandı. Oyuncu, Toradol iğneleri yardımıyla sonraki üç maçta forma giymeye devam etti ancak çekilen MR sonucunda sakatlığın ciddiyeti ortaya çıktı.

Chiang, Herro'nun üç kırık kaburga ve "buckle rib fracture" (kaburgada çökme tipi kırık) yaşadığını belirtti.

"Lig kaynaklarına göre Herro, kaburgasında meydana gelen çökme tipi kırık sonrası üç kaburga kırığıyla mücadele ediyordu," ifadelerini kullanan Chiang, yıldız oyuncunun geri dönüşünün artık çok yakın olduğunu vurguladı.

"Herro'nun perşembe günkü antrenmana katılması ve herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde önümüzdeki günlerde maçlara dönmesi bekleniyor."

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Herro için süreç oldukça zorlu geçti. Son 15 maçın yanı sıra sezonun ilk 17 karşılaşmasını yaz döneminde geçirdiği ayak bileği ameliyatı nedeniyle kaçırdı. Ardından ayak parmağı ezilmesi nedeniyle 13 maç daha oynayamadı. Toplamda 56 maçın 45'inde forma giyemedi.

Heat başantrenörü Erik Spoelstra, 31 Ocak'ta ClutchPoints'e yaptığı açıklamada Herro'nun mental direncine dikkat çekmişti:

"Tyler'ı yıllardır tanıyorum. Sahip olduğu kararlılığı ve mücadele ruhunu biliyorum. Kontrol edebildiği şeylere odaklanır ve savaşır. Bu özelliğine her zaman hayran olmuşumdur."

29 galibiyet – 27 mağlubiyetlik dereceyle Doğu Konferansı'nda sekizinci sırada bulunan Miami, Herro'nun hücum katkısına büyük ihtiyaç duyuyor. Yıldız guardın cuma günü Atlanta Hawks karşısında ya da cumartesi Memphis Grizzlies maçında forma giymesi bekleniyor.

1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
