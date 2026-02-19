Los Angeles Lakers'ın yaz döneminde kadro güçlendirme planları kapsamında altı oyuncuyu hedef listesine aldığı bildirildi.



ESPN'den Dave McMenamin'in haberine göre Lakers'ın radarında Tobias Harris, Dean Wade, Quentin Grimes, Tari Eason, Peyton Watson ve eski All-Star Andrew Wiggins yer alıyor.



Kulüp, Luka Doncic ve Austin Reaves etrafında daha uzun ve savunma yönü güçlü, aynı zamanda üç sayı tehditi yaratabilecek oyuncular eklemeyi hedefliyor. Bu hamlelerin gerçekleşebilmesi için ciddi maaş bütçesi esnekliği gerekecek.



McMenamin'in aktardığına göre:



"Kulüp içinde adı geçen sınırsız serbest oyuncular arasında Andrew Wiggins ve Tari Eason bulunuyor. Tobias Harris, Quentin Grimes ve Dean Wade de bu profile uyan isimler arasında yer alıyor."



Ayrıca Lakers'ın kısıtlı serbest oyuncu statüsündeki Peyton Watson'ı da özel olarak değerlendirdiği belirtildi. Denver Nuggets'ın gelecek sezon için 215 milyon dolarlık maaş yükümlülüğü bulunması, Lakers'ın olası bir teklifine karşılık verememe ihtimalini doğuruyor.



Los Angeles ekibi, 5 Şubat'taki takas döneminde tek hamle yaparak Gabe Vincent ve 2032 ikinci tur draft hakkını Atlanta Hawks'a gönderip şutör Luke Kennard'ı kadrosuna katmıştı.



Öte yandan Lakers'ın yaz döneminde Giannis Antetokounmpo için hamle yapıp yapmayacağı ve LeBron James'in 24. NBA sezonu için takıma dönüp dönmeyeceği belirsizliğini koruyor.



