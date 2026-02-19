Atletico Madrid'de büyük operasyon: 7 ayrılık gündemde

Atletico Madrid, yeni sezon öncesi köklü bir değişim sürecine giriyor.

Kulüp yönetimi, takımın yeniden tüm kulvarlarda zirve mücadelesi verebilmesi için kadroda ciddi bir yapılanmaya gitme kararı aldı.

Yaz transfer döneminde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.

Yönetim, astronomik bir teklif gelmesi halinde Julian Alvarez'in satışını dahi değerlendirmeye açık olsa da asıl plan, performansı beklentilerin altında kalan isimlerle vedalaşarak maaş bütçesinde ve kadro mühendisliğinde alan açmak.

SAVUNMADA YAPRAK DÖKÜMÜ

Savunma hattı değişimin merkezinde yer alıyor. Takımın uzun yıllardır formasını giyen Jose María Gimenez'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu ayrılık, kulüp tarihinde bir dönemin kapanışı olarak görülüyor.

Stoper rotasyonunda yer alan Robin Le Normand ve Clement Lenglet de gözden çıkarılan isimler arasında. İstikrarsız performans ve savunmadaki güven sorunu teknik heyetin raporlarına yansıdı.

Bek pozisyonunda da tablo farklı değil. Matteo Ruggeri ve Nahuel Molina ile yolların ayrılması gündemde. Her iki oyuncu da forma şansı bulmasına rağmen beklenen seviyeye ulaşamadı.

SÖRLOTH'TAN GELİR BEKLENTİSİ

Hücum hattında ise Alexander Sörloth'un ayrılığı güçlü bir ihtimal. Norveçli golcüye Avrupa'dan ilgi olduğu ve kulübün tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa onay vereceği öğrenildi. Yönetim, bu transferden elde edilecek geliri yeni ve daha uygun profillere yatırım yapmak için kullanmayı planlıyor.

CARDOSO KARARSIZLIĞI

Geçtiğimiz yaz kadroya katılan Johnny Cardoso ise belirsizliğini koruyan tek isim. Adaptasyon sürecinde yaşadığı sakatlıklar ve ritim kaybı performansını olumsuz etkiledi. Ancak kulüp, oyuncuya bir şans daha verme eğiliminde. Sezonun kalan bölümündeki performansı kaderini belirleyecek.

YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR

Toplamda yedi oyuncunun ayrılığı gündemdeyken, ek satış ihtimalleri de masada. Atletico yönetimi, soyunma odasındaki dengeyi ve saha içi rekabet gücünü yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.

Madrid temsilcisi için bu yaz sadece bir transfer dönemi değil, aynı zamanda yeni bir projenin başlangıcı olacak.