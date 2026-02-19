19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
20:45
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
20:45
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
20:00

Atletico Madrid'de büyük operasyon: 7 ayrılık gündemde

Atletico Madrid yeni sezon öncesi kadroda köklü bir değişime hazırlanıyor.

calendar 19 Şubat 2026 17:55
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Atletico Madrid'de büyük operasyon: 7 ayrılık gündemde
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Atletico Madrid, yeni sezon öncesi köklü bir değişim sürecine giriyor.
 
Kulüp yönetimi, takımın yeniden tüm kulvarlarda zirve mücadelesi verebilmesi için kadroda ciddi bir yapılanmaya gitme kararı aldı.
 
Yaz transfer döneminde birçok isimle yolların ayrılması bekleniyor.
 
Yönetim, astronomik bir teklif gelmesi halinde Julian Alvarez'in satışını dahi değerlendirmeye açık olsa da asıl plan, performansı beklentilerin altında kalan isimlerle vedalaşarak maaş bütçesinde ve kadro mühendisliğinde alan açmak.
 
SAVUNMADA YAPRAK DÖKÜMÜ
 
Savunma hattı değişimin merkezinde yer alıyor. Takımın uzun yıllardır formasını giyen Jose María Gimenez'in sezon sonunda takımdan ayrılması bekleniyor. Bu ayrılık, kulüp tarihinde bir dönemin kapanışı olarak görülüyor.
 
Stoper rotasyonunda yer alan Robin Le Normand ve Clement Lenglet de gözden çıkarılan isimler arasında. İstikrarsız performans ve savunmadaki güven sorunu teknik heyetin raporlarına yansıdı.
 
Bek pozisyonunda da tablo farklı değil. Matteo Ruggeri ve Nahuel Molina ile yolların ayrılması gündemde. Her iki oyuncu da forma şansı bulmasına rağmen beklenen seviyeye ulaşamadı.
 
SÖRLOTH'TAN GELİR BEKLENTİSİ
 
Hücum hattında ise Alexander Sörloth'un ayrılığı güçlü bir ihtimal. Norveçli golcüye Avrupa'dan ilgi olduğu ve kulübün tatmin edici bir teklif gelmesi halinde satışa onay vereceği öğrenildi. Yönetim, bu transferden elde edilecek geliri yeni ve daha uygun profillere yatırım yapmak için kullanmayı planlıyor.
 
CARDOSO KARARSIZLIĞI
 
Geçtiğimiz yaz kadroya katılan Johnny Cardoso ise belirsizliğini koruyan tek isim. Adaptasyon sürecinde yaşadığı sakatlıklar ve ritim kaybı performansını olumsuz etkiledi. Ancak kulüp, oyuncuya bir şans daha verme eğiliminde. Sezonun kalan bölümündeki performansı kaderini belirleyecek.
 
YENİ BİR SAYFA AÇILIYOR
 
Toplamda yedi oyuncunun ayrılığı gündemdeyken, ek satış ihtimalleri de masada. Atletico yönetimi, soyunma odasındaki dengeyi ve saha içi rekabet gücünü yeniden şekillendirmeyi hedefliyor.
 
Madrid temsilcisi için bu yaz sadece bir transfer dönemi değil, aynı zamanda yeni bir projenin başlangıcı olacak.
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.