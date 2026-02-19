19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-03'
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
0-02'
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
0-04'
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
0-03'
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
0-04'
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-03'
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
0-05'
19 Şubat
Brann-Bologna
0-03'
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-0DA

Galatasaray'dan 2 futbolcu haftanın 11'ine seçildi

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 tur play-off maçlarının ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu. Galatasaray'dan 2 futbolcu haftanın 11'ine seçildi.

calendar 19 Şubat 2026 19:30 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Şubat 2026 19:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'dan 2 futbolcu haftanın 11'ine seçildi
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu play-off maçlarının ardından haftanın en iyi performans sergileyen oyuncuları belli oldu.

Galatasaray'ın Juventus'u 5-2 gibi tarihi bir skorla mağlup ettiği görkemli gecenin yankıları, UEFA'nın "Haftanın 11'i" kadrosuna da yansıdı.

Sarı-kırmızılı ekibin galibiyetinde başrol oynayan iki isim, gösterdikleri üst düzey performansla Avrupa'nın zirvesine adlarını yazdırdı.

Galatasaray'ın orta sahadaki maestrosu Gabriel Sara ve savunmadaki geçilmez kalesi Davinson Sanchez, UEFA tarafından haftanın en iyi 11'ine seçildi.

İŞTE HAFTANIN 11'İ

Kobel, Ryerson, Sanchez, Burn, Grimaldo, Tzous, Tchouameni, Gabriel Sara, Doue, Hogh, Gordon



 

