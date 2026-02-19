19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-02'
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
0-01'
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
0-03'
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
0-02'
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
0-03'
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-02'
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
0-04'
19 Şubat
Brann-Bologna
0-02'
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-0DA

Fenerbahçe Medicana, Orion Stars'a set vermeden çeyrek finalde!

Voleybol Erkekler CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Fenerbahçe Medicana, konuk ettiği Hollanda ekibi Orion Stars'ı 3-0 yendi ve çeyrek finale yükseldi.

calendar 19 Şubat 2026 20:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Medicana, Orion Stars'a set vermeden çeyrek finalde!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.



Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın Orion Stars ekibini konuk etti.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-0 kazandı. 

Fenerbahçe Medicana, Orion Stars ile deplasmanda oynadığı Play-Off Turu ilk maçını 3-1 kazanmış, karşılaşmanın setleri; 25-18, 21-25, 13-25 ve 24-26 sonuçlanmıştı.

Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı. 

DETAYLAR BİRAZDAN....

