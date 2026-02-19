Fenerbahçe Medicana, Orion Stars'a set vermeden çeyrek finalde!

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası play-off turu rövanş maçında Hollanda'nın Orion Stars ekibini konuk etti.
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-0 kazandı.
Fenerbahçe Medicana, Orion Stars ile deplasmanda oynadığı Play-Off Turu ilk maçını 3-1 kazanmış, karşılaşmanın setleri; 25-18, 21-25, 13-25 ve 24-26 sonuçlanmıştı.
Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.
DETAYLAR BİRAZDAN....
Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe Medicana 3-0 kazandı.
Fenerbahçe Medicana, Orion Stars ile deplasmanda oynadığı Play-Off Turu ilk maçını 3-1 kazanmış, karşılaşmanın setleri; 25-18, 21-25, 13-25 ve 24-26 sonuçlanmıştı.
Sarı-Lacivertliler, bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale yazdırdı.
DETAYLAR BİRAZDAN....