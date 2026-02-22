Fenerbahçe'ye müjde: Diego Carlos'a iki takım talip!

Sezon başında İtalya temsilcisi Como'ya kiralanan ve yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'a iki talip çıktı.

Savunma hattında revizyona gitmeye hazırlanan sarı lacivertliler, tecrübeli stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.

İKİ TAKIM TALİP!

Mart ayında 33 yaşına girecek olan Brezilyalı savunmacıya, ülkesinin köklü ekiplerinden Palmeiras ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'in ilgi gösterdiği öğrenildi.

Her iki kulübün de oyuncunun şartlarını sorduğu ve resmi temaslar için zemin yokladığı belirtiliyor.

11.5 MİLYON EURO

Diego Carlos, geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan Fenerbahçe 'ye yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.

Ancak sarı-lacivertli ekipte stoper rotasyonunda beklediği süreleri bulamayan deneyimli oyuncu, sezon başında Como'ya kiralanmıştı.

İtalyan ekibiyle bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı savunmacı, skor katkısı üretemedi.

Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos'un, teknik heyetin yeni sezon yapılanmasında yer almadığı ifade edilirken, yönetimin oyuncuyu bonservisiyle elden çıkararak hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de transfer için kaynak oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.

Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması ve resmi tekliflerin masaya gelmesi bekleniyor.