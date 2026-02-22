22 Şubat
Beşiktaş-Göztepe
20:00
22 Şubat
Karagümrük-Samsunspor
20:00
22 Şubat
Kayserispor-Antalyaspor
0-068'
22 Şubat
Nice-Lorient
19:15
22 Şubat
AC Milan-Parma
20:00
22 Şubat
Roma-Cremonese
22:45
22 Şubat
Auxerre-Rennes
17:00
22 Şubat
Angers-Lille
19:15
22 Şubat
Nantes-Le Havre
19:15
22 Şubat
FC Twente-FC Groningen
1-144'
22 Şubat
Strasbourg-Lyon
22:45
22 Şubat
Genoa-Torino
1-028'
22 Şubat
Go Ahead Eagles-Heracles
16:30
22 Şubat
FC Utrecht-PEC Zwolle
16:30
22 Şubat
Alkmaar-S. Rotterdam
18:45
22 Şubat
Feyenoord-Telstar
22:00
22 Şubat
Estoril-Gil Vicente
21:00
22 Şubat
Atalanta-SSC Napoli
17:00
22 Şubat
Celta Vigo-Mallorca
20:30
22 Şubat
Villarreal-Valencia
23:00
22 Şubat
Gaziantep FK-Trabzonspor
16:00
22 Şubat
Barcelona-Levante
18:15
22 Şubat
Getafe-Sevilla
16:00
22 Şubat
Tottenham-Arsenal
19:30
22 Şubat
Sunderland-Fulham
17:00
22 Şubat
N. Forest-Liverpool
17:00
22 Şubat
C.Palace-Wolves
17:00
22 Şubat
FC Heidenheim-VfB Stuttgart
21:30
22 Şubat
St. Pauli-Werder Bremen
19:30
22 Şubat
Freiburg-Mönchengladbach
17:30
22 Şubat
Bodrum FK-Manisa FK
20:00
22 Şubat
Arca Çorum FK-Ümraniye
16:00
22 Şubat
Erzurumspor-Serik Belediyespor
2-069'
22 Şubat
Bandırmaspor-Hatayspor
3-065'
22 Şubat
FC Porto-Rio Ave
23:30

Fenerbahçe'ye müjde: Diego Carlos'a iki takım talip!

Sezon başında Como'ya kiralanan ve Fenerbahçe'nin gelecek planlamasında düşünülmeyen Diego Carlos için Brezilya'dan Palmeiras ve Fransa'dan Lille ilgisi bulunuyor.

calendar 22 Şubat 2026 14:37
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'ye müjde: Diego Carlos'a iki takım talip!
Sezon başında İtalya temsilcisi Como'ya kiralanan ve yeni sezon planlamasında kadroda düşünülmeyen Diego Carlos'a iki talip çıktı.
 
Savunma hattında revizyona gitmeye hazırlanan sarı lacivertliler, tecrübeli stoper için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazırlanıyor.
 
İKİ TAKIM TALİP!
 
Mart ayında 33 yaşına girecek olan Brezilyalı savunmacıya, ülkesinin köklü ekiplerinden Palmeiras ile Fransa Ligue 1 temsilcisi Lille'in ilgi gösterdiği öğrenildi.
 
Her iki kulübün de oyuncunun şartlarını sorduğu ve resmi temaslar için zemin yokladığı belirtiliyor.
 
11.5 MİLYON EURO
 
Diego Carlos, geçtiğimiz sezon Aston Villa'dan Fenerbahçe'ye yaklaşık 11.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
 
Ancak sarı-lacivertli ekipte stoper rotasyonunda beklediği süreleri bulamayan deneyimli oyuncu, sezon başında Como'ya kiralanmıştı.
 
İtalyan ekibiyle bu sezon 19 karşılaşmada forma giyen Brezilyalı savunmacı, skor katkısı üretemedi.
 
Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Diego Carlos'un, teknik heyetin yeni sezon yapılanmasında yer almadığı ifade edilirken, yönetimin oyuncuyu bonservisiyle elden çıkararak hem maaş bütçesinde rahatlama sağlamayı hem de transfer için kaynak oluşturmayı hedeflediği kaydedildi.
 
Önümüzdeki günlerde taraflar arasındaki görüşmelerin hız kazanması ve resmi tekliflerin masaya gelmesi bekleniyor.
 Reklam 
1 Galatasaray 23 17 4 2 55 17 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 23 10 6 7 40 26 36
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 23 5 11 7 25 27 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 23 6 6 11 22 35 24
13 Gençlerbirliği 23 6 5 12 28 34 23
14 Konyaspor 23 5 8 10 27 35 23
15 Eyüpspor 23 5 6 12 19 35 21
16 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
17 Kayserispor 23 2 11 10 17 43 17
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
