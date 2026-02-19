19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
20:45
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
20:45
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
20:45
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
20:45
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
0-00'
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
20:45
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
0-00'
19 Şubat
Brann-Bologna
20:45
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-044'

Domenico Tedesco'dan forvet tercihi için açıklama

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Nottingham Forest maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

calendar 19 Şubat 2026 20:02
Domenico Tedesco'dan forvet tercihi için açıklama
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek. 

Mücadele öncesinde Sarı-Lacivertliler'in teknik direktörü Domenico Tedesco, açıklamalarda bulundu. 

"HAYIRLI RAMAZANLAR"

Tedesco, konuşmasına "Her şeyden önce iyi akşamlar ve hayırlı Ramazanlar" sözleriyle başladı. 

"CESUR OLACAĞIZ"

Karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulunan İtalyan hoca,  "Kolay olmayacak. Nottingham için de kolay olmayacak. Biz de iyi bir formdayız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Cesur olacağız." dedi. 

"SİDİKİ HAZIR OLMASA OYNATMAZDIK"

Forvet tercihi ile ilgili de konuşan deneyimli çalıştırıcı, "Sidiki hazır, hazır olmasa oynatmazdık. Bir oyuncu iyi hissetmezse risk almayız. Atletik departmanımız ve sağlık ekibimiz Sidiki'yi iyileştirdi, maça hazır. İnşallah iyi bir maç çıkaracağız." ifadelerini kullandı. 

"ÇOK GOL ATMAK İSTİYORUZ"
 Açıklamalarına devam eden Tedesco, "Benim teknik direktör olarak oyunculardan istediğim tek bir şey yok, oyuncu özelliklerine göre karar veriyoruz. Talisca topla oynayani, kaleye yakın oynamayı, sola doğru dönmeyi seven oyuncu. Talisca'dan savunma arkası koşular yok. Onda farklısı var. Kerem koşucu bir oyuncu. İkinci bir forvet oynamayı biliyor. Sidiki Cherif de bu özelliklerin hepsi var. Pivot, savunma arkası koşu yapan, sırtı dönük bağlantı yapan, savunmaya yardım eden bir oyuncu.

Maçı domine etmek, çok gol atmak istiyoruz. Bu yüzden birçok ofansif oyuncuyla oynuyoruz." şeklinde açıklama yaptı. 



SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
