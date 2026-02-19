Fenerbahçe'nin İngiliz laneti devam ediyor

Temsilcimiz Fenerbahçe, Uefa Avrupa Ligi son 16 play-off turunda sahasında Nottingham Forest'ı ağırladı.
Sarı-Lacivertli ekip, sahadan 3-0 mağlup olurken, dikkat çekici bir istatistik daha göze çarptı.
İNGİLİZLERE GOL ATAMADIK
Fenerbahçe bu sezon oynadığı 2 İngiliz ekibine de gol atamadı.
Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde Nice, Stuttgart ve Ferencvaros ağlarını sarsarken, Aston Villa ve Nottingham Forest'e karşı gol üretemedi.
