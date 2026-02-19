Oosterwolde ve Fred, cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde ve Fred, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sarı kart gördü.
Oosterwolde ve Fred, sarı kartlarla Nottingham Forest ile İngiltere'de oynanacak rövanş maçında cezalı duruma düştüler.
Fenerbahçe'nin diğer savunmacısı Milan Skriniar da 23. dakikada sakatlanarak yerini Çağlar Söyüncü'ye bırakmıştı.
Fred ise maçın son bölümünde N'Golo Kante yerine oyuna dahil olmuştu.
