CANLI | Shkendija - Samsunspor

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk oluyor.
CANLI | DEVRE
SHKENDIJA: 0
SAMSUNSPOR: 0
İLK 11'LER
Shkendija: Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani, Alhassan, Tamba, Zejnullai, Spahiu, Ibraimi.
Samsunspor: Okan, Zeki, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse, Assoumou, Ndiaye.
Cherif Ndiaye penaltı atışından yararlanamadı.
— Sporx (@sporx) February 19, 2026
⚡️Tomasson'dan savunmada çok kritik müdahale!
— Sporx (@sporx) February 19, 2026