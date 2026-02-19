19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-379'
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
23:00
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-178'
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
23:00
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
23:00
19 Şubat
Drita-NK Celje
23:00
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-079'
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-180'
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-282'
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-277'
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
23:00
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
23:00
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
23:00
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
23:00
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-283'
19 Şubat
Brann-Bologna
0-178'
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Pendikspor, 3 puanı son dakikalarda aldı!

Trendyol 1. Lig 26. hafta mücadelesinde Pendikspor, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.

calendar 19 Şubat 2026 22:12
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol 1. Lig 26. hafta maçında Pendikspor deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup etti.
 
Sakarya Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 86. dakikada penaltıdan Jonson Clarke-Harris ve 90+6'da Mallik Wilks kaydetti.
 
Bu sonuçla birlikte Pendikspor 45 puana yükselirken, Sakaryaspor 24 puanda kaldı.
 
Ligin sonraki maçında Pendikspor, Keçiörengücü'nü ağırlayacak. Sakaryaspor ise Sivasspor'a konuk olacak.
 
Stat: Yeni Sakarya Atatürk
 
Hakemler: Ömer Faruk Gültekin, Selahattin Altay, Harun Reşit Güngör
 
Sakaryaspor: Szumski, Serkan Yavuz, Burak Bekaroğlu, Arif Kocaman, Mete Kaan Demir, Vukovic, Fofana (Dk. 46 Soro), Ruan (Dk. 80 Haydar Karataş), Owusu (Dk. 58 Serkan Emrecan Terzi), Pena (Dk. 73 Mirza Cihan), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Dk. 58 Melih Bostan)
 
Atko Grup Pendikspor: Deniz Dilmen, Kitsiou (Dk. 86 Adnan Uğur), Yiğit Fidan, Soldo, Sequeirra (Dk. 73 Ahmet Karademir), Hakan Yeşil, Mesut Özdemir, Wilks, Bekir Karadeniz, Denic, Clarke-Harris (Dk. 90 Berkay Sülüngöz)
 
Goller: Dk. 86 Clarke-Harris (Penaltıdan), Dk. 90+6 Wilks (Atko Grup Pendikspor)
 
Sarı kartlar: Dk. 19 Burak Bekaroğlu, Dk. 66 Pena, Dk. 84 Serkan Emrecan Terzi, Dk. 84 Vukovic (Sakaryaspor), Dk. 21 Sequeirra, Dk. 49 Mesut Özdemir, Dk. 80 Clarke-Harris (Atko Grup Pendikspor)
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
