Stuttgart, tur kapısını araladı

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Celtic ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Celtic Park'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip Stuttgart 3-1'lik skorla kazandı.



Stuttgart, 15. dakikada Bilal El Khannouss ile öne geçti. 21. dakikada Benjamin Nygren ile eşitliği sağladı.



Bilal El Khannouss, 28. dakikada tekrar Stuttgart'ı öne geçirdi.



Jamie Leweling, 57. dakikada farkı artırdı, Tiago Tomas, 90+3. dakikada skoru belirledi.



İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Şubat Perşembe gecesi Almanya'da oynanacak.



Turu geçen taraf, son 16'da Braga ya da Porto ile eşleşecek.



