19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-1
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-1
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-3
19 Şubat
Drita-NK Celje
2-3
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
2-2
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
2-1
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-4
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Galatasaray'da Sacha Boey ilk 11'e giriyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçında sonradan oyuna girip ağları havalandıran Sacha Boey'a Konyaspor maçında 11'de forma verecek. İşte Okan Buruk'un Konyaspor için kadro planı...

calendar 20 Şubat 2026 08:24
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Sacha Boey ilk 11'e giriyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Juventus karşısında tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, gözünü ligde Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus galibiyetinin ardından bir gün izin yapan Galatasaray, perşembe günü Kemerburgaz'da toplandı ve Konyaspor maçı hazırlıkları başladı.

Teknik direktör Okan Buruk, ligde yine rotasyon yapmayı düşünüyor. Stoperde Davinson Sanchez yerine Wilfried Singo'nun görev alması bekleniyor. Sacha Boey ve Eren Elmalı da ilk 11'e girmeye hazırlanıyor.

Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisi dinlenebilir, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'a Konya deplasmanında şans gelebilir. 

Hücum hattında da sakatlığını yeni atlatan Leroy Sane'nin süresi artacak.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.