Galatasaray'da Sacha Boey ilk 11'e giriyor

Juventus karşısında tarihi bir zafere imza atan Galatasaray, gözünü ligde Konyaspor ile deplasmanda oynayacağı maça çevirdi.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus galibiyetinin ardından bir gün izin yapan Galatasaray, perşembe günü Kemerburgaz'da toplandı ve Konyaspor maçı hazırlıkları başladı.
Teknik direktör Okan Buruk, ligde yine rotasyon yapmayı düşünüyor. Stoperde Davinson Sanchez yerine Wilfried Singo'nun görev alması bekleniyor. Sacha Boey ve Eren Elmalı da ilk 11'e girmeye hazırlanıyor.
Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara ikilisi dinlenebilir, Mario Lemina ve İlkay Gündoğan'a Konya deplasmanında şans gelebilir.
Hücum hattında da sakatlığını yeni atlatan Leroy Sane'nin süresi artacak.
