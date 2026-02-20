20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

1. Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler TFF tarafından paylaşıldı.

calendar 20 Şubat 2026 12:26
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
1. Lig'de 27. haftanın hakemleri açıklandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 1. Lig'de 27. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligde 27. hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemler şunlar:

21 Şubat Cumartesi:

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Esenler Erokspor: Erdem Mertoğlu

16.00 Boluspor-İstanbulspor: Berkay Erdemir

22 Şubat Pazar:

13.30 Bandırmaspor-Atakaş Hatayspor: Yusuf Adnan Kendirciler

13.30 Erzurumspor FK-Serikspor: Alpaslan Şen

16.00 Arca Çorum FK-Eminevim Ümraniyespor: Burak Demirkıran

20.00 Sipay Bodrum FK-Manisa FK: Süleyman Bahadır

23 Şubat Pazartesi:

13.30 Özbelsan Sivasspor-Sakaryaspor: Gürcan Hasova

13.30 SMS Grup Sarıyer-Adana Demirspor: Oğuzhan Gökçen

16.00 Atko Grup Pendikspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Muhammet Ali Metoğlu

20.00 Amed Sportif Faaliyetler-İmaj Altyapı Vanspor: Ali Yılmaz

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.