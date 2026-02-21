Fenerbahçe'ye Trabzonspor'u yenmek yaramıyor!

Fenerbahçe, son 3 sezonda Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği maçların ardından Avrupa kupalarında çıktığı tüm karşılaşmaları kaybetti.
Sarı-lavicertliler, 14 Şubat'taki Trabzsonpor galibiyetinin ardından 19 Şubat'ta Kadıköy'de Nottingham Forest'a 3-0 yenildi.
Benzer senaryo 3 Kasım 2024'teki galibiyet sonrası da yaşandı; Fenerbahçe, 7 Kasım'da Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar deplasmanından puansız döndü.
Trabzonspor zaferinin ardından UEFA Konferans Ligi'nde bu kez Olympiakos'a 3-2 kaybeden Kanarya, Avrupa'da bu dikkat çeken kötü seriyi kıramadı.