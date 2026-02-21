Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'ne 24. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
22 Şuabt :
14.00 Köyceğiz Belediyespor- Spor Toto
15.00 Altınpost Giresunspor-Beykoz Belediyesi Spor
15.00 Trabzon Büyükşehir Belediyespor-Rize Belediyespor
16.00 Mihalıççık Belediyespor-İstanbul Gençlik
5 Mart Perşembe:
19.00 Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor
