Zeki Çelik için transfer açıklaması: 'Doğru değil'

Roma forması giyen Zeki Çelik'in geleceği için açıklama geldi.



MENAJERİNDEN AÇIKLAMA



Roma ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve son olarak gelecek sezon için Juventus ile anlaşma sağladığı haberleri çıkan Zeki Çelik için menajeri Fazıl Özdemir konuştu. Özdemir, Zeki Çelik için çıkan Juventus ile anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.



"HABERLER DOĞRU DEĞİL"



Fazıl Özdemir, "Zeki Çelik'in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.



Sözlerine devam eden Özdemir, "Şu anda önemli bir kulüpte oynuyor. İtalya ve İngiltere'deki önemli takımların bu seviyede oynayan bir oyuncuya ilgi göstermesi ve isminin bu kulüplerle geçmesi doğal. Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulübe büyük bir saygı duyuyor. Şu anda sözleşme veya transfer konularına odaklanmıyor. Tüm dikkatini Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya veriyor. Diğer tüm konuların zamanı geldiğinde profesyonel ve saygılı bir şekilde ele alınarak çözüleceğine inanıyoruz." dedi.



İtalyan basını Juventus ile birlikte Inter'in de gelecek sezon Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istediğini duyurmuştu.



SEZON PERFORMANSI



Roma forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.



