21 Şubat
Konyaspor-Galatasaray
20:00
21 Şubat
Eyüpspor-Gençlerbirliği
13:30
21 Şubat
M.City-Newcastle
23:00
21 Şubat
Toulouse-Paris FC
21:00
21 Şubat
Lens-AS Monaco
19:00
21 Şubat
Cagliari-Lazio
22:45
21 Şubat
Lecce-Inter
20:00
21 Şubat
Juventus-Como
17:00
21 Şubat
Atletico Madrid-Espanyol
23:00
21 Şubat
Osasuna-Real Madrid
20:30
21 Şubat
Real Betis-Rayo Vallecano
18:15
21 Şubat
Real Sociedad-Real Oviedo
16:00
21 Şubat
Chelsea-Burnley
18:00
21 Şubat
West Ham United-Bournemouth
20:30
21 Şubat
Alanyaspor-Başakşehir
16:00
21 Şubat
Brentford-Brighton
18:00
21 Şubat
Aston Villa-Leeds United
18:00
21 Şubat
RB Leipzig-B. Dortmund
20:30
21 Şubat
Wolfsburg-Augsburg
17:30
21 Şubat
Union Berlin-Leverkusen
17:30
21 Şubat
FC Köln-Hoffenheim
17:30
21 Şubat
Bayern Munih-E. Frankfurt
17:30
21 Şubat
Boluspor-İstanbulspor
16:00
21 Şubat
Iğdır FK-Esenler Erokspor
13:30
21 Şubat
PSG-Metz
23:05

Zeki Çelik için transfer açıklaması: "Doğru değil"

Zeki Çelik'in menajeri Fazıl Özdemir, Roma forması giyen milli futbolcu için Juventus ile ilgili çıkan anlaşma haberlerini yalanladı.

calendar 21 Şubat 2026 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Zeki Çelik için transfer açıklaması: 'Doğru değil'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Roma forması giyen Zeki Çelik'in geleceği için açıklama geldi.

MENAJERİNDEN AÇIKLAMA

Roma ile sözleşmesi sezon sonunda biten ve son olarak gelecek sezon için Juventus ile anlaşma sağladığı haberleri çıkan Zeki Çelik için menajeri Fazıl Özdemir konuştu. Özdemir, Zeki Çelik için çıkan Juventus ile anlaşma haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"HABERLER DOĞRU DEĞİL"

Fazıl Özdemir, "Zeki Çelik'in bir kulüple anlaşmaya vardığına dair haberler gerçeği yansıtmıyor." dedi.

Sözlerine devam eden Özdemir, "Şu anda önemli bir kulüpte oynuyor. İtalya ve İngiltere'deki önemli takımların bu seviyede oynayan bir oyuncuya ilgi göstermesi ve isminin bu kulüplerle geçmesi doğal. Roma ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve kulübe büyük bir saygı duyuyor. Şu anda sözleşme veya transfer konularına odaklanmıyor. Tüm dikkatini Roma'nın hedeflerine ulaşmasına destek olmaya veriyor. Diğer tüm konuların zamanı geldiğinde profesyonel ve saygılı bir şekilde ele alınarak çözüleceğine inanıyoruz." dedi.

İtalyan basını Juventus ile birlikte Inter'in de gelecek sezon Zeki Çelik'i kadrosuna katmak istediğini duyurmuştu.

SEZON PERFORMANSI

Roma forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Zeki Çelik, 1 gol attı ve 4 asist yaptı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 23 8 6 9 21 24 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Rizespor 23 5 9 9 28 35 24
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.