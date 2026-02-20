20 Şubat
Fabio Capello'dan Juventus - Galatasaray için çarpıcı iddia!

Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, İtalyan ekibinin Galatasaray karşısında turu geçme şansının hala yüzde 40 olduğunu söyledi.

calendar 20 Şubat 2026 14:45
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Juventus'un eski teknik direktörü Fabio Capello, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Juventus - Galatasaray eşleşmesine dair dikkat çekici ifadeler kullandı.

La Gazzetta dello Sport'a konuşan Capello, ilk maçtaki 5-2'lik mağlubiyete rağmen Juventus'un Galatasaray karşısında tur şansının hala yüzde 40 olduğunu dile getirdi.

"BİR UMUDUM VAR"

İtalyan teknik adam, "Galatasaray'a karşı oynanacak rövanş maçında bir umudum var. Türkler, Torino'ya son 16 turuna çıktıklarına inanarak gelecekler ve Juventus'u hafife alma hatasına düşecekler. Elbette Osimhen ve arkadaşları olağanüstü hıza sahipler ancak Spalletti bunu engellemenin bir yolunu bulmak zorunda." dedi.

"ŞANSLARI YÜZDE 40"

Fabio Capello, "Bence Juventus'un turu geçme şansı hala yüzde 40. Juventus'un gururlu bir tepki göstereceğine inanıyorum ve güvenim tam." diye konuştu.

RÖVANŞ ÇARŞAMBA GÜNÜ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off ilk maçta sahasında Juventus'u 5-2 mağlup etmişti. Karşılaşmanın rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü İtalya'da oynanacak.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
