Dusan Alimpijevic: 'İnanılmaz işlere imza atıyoruz'

Ziraat Bankası 2026 Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Beşiktaş GAİN, deplasmanda Anadolu Efes'i 91-82 mağlup ederek adını finale yazdırdı.



Karşılaşmanın ardından Beşiktaş GAİN Başantrenörü Dusan Alimpijevic, A Spor mikrofonlarına değerlendirmelerde bulundu.



"BU TAKIM BİLMEM KAÇINCI KEZ KARAKTERİNİ GÖSTERDİ"



Takımının karakterine vurgu yapan Alimpijevic, şu ifadeleri kullandı:



"Gerçekten çok mutluyum. Bu takım bu sezon bilmem kaçıncı kez karakterini gösterdi. Cidden bu sezon kaç oldu bilmiyorum. İçimde sanki 'bu maçı iki kez kazanmışız' gibi bir his var. Önce ilk yarıda, sonra da son çeyrekte. İnanılmaz bir maç oldu."



"RİBAUND FARKLI BELİRLEYİCİ OLDU"



Türk basketbolunun seviyesine dikkat çeken Sırp koç, mücadele gücünün altını çizdi:



"Türk basketbolu gerçekten kalite anlamında seviye atlıyor. Bu ligde inanılmaz oyuncular var. Şunu da belirtmek istiyorum, bugün 17 hücum ribaunduyla inanılmaz bir mücadele ortaya koyduk. Bunu yaparken Efes'i sadece 6 hücum ribaundunda tuttuk."





"İNANILMAZ İŞLERE İMZA ATIYORUZ"



Takımıyla gurur duyduğunu vurgulayan Alimpijevic, "Yönetim, oyuncular ve teknik heyetle beraber son üç yılda inanılmaz işlere imza atıyoruz. Üç sezondur Türkiye'nin en iyi takımlarından biriyiz. Bundan dolayı çok mutluyum. Kupada üst üste ikinci kez finale çıkmamız büyük bir iş. Üç yıl önce buraya geldiğimizde takım neredeyse küme düşmek üzereydi. Şu an ise Basketbol Süper Ligi'nde zirvede yer alan takımlarla aynı seviyeye geldik. Bir kez daha oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu maçı neredeyse iki kez kazandık. İnandık ve bırakmadık, sonunda da maçı kazandık. Karakterimizi gösterdik." diye konuştu.



SERTAÇ ŞANLI İÇİN AÇIKLAMA



Siyah-beyazlı takımın pivotu Sertaç Şanlı'nın performansından övgüyle söz eden Alimpijevic, "Sertaç'ı kadromuza katarak iyi bir hamle yaptık. Onu iyi bir zamanda transfer ettik. Hiçbir zaman Ante Zizic ve Brynton Lemar gibi önemli oyuncuların yokluğu nedeniyle şikayet etmedik, ağlamadık. Milli maçlardan sonra onlar da hazır olacak. Oyuncular Sertaç için boş şut fırsatı oluşturdular. O da gerçekten çok iyi bir maç çıkardı." ifadelerini kullandı.



