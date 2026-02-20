Guardiola'dan şampiyonluk yarışı için yanıt!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde cumartesi günü Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



Şampiyonluk yarışı ile ilgili gelen soruya cevap veren Guardiola, "Oyuncularımla bu konu hakkında bir saniye bile konuşmadım. Sadece Newcastle United maçı vardı. Puan tablosu ve konumumuz hakkında konuşmadım. 12 maç kaldı ve birçok şey olacak. Bildiğim tek gerçek bu." dedi.



GÖZLER MANCHESTER CITY'DE



Premeir Lig'de lider Arsenal'in üst üste kayıpları sonrası gözler Manchester City'ye çevrildi.



Manchester City, cumartesi günü Newcastle United karşısında kazanması durumunda Arsenal ile maç sayısını eşitleyecek ve puan farkını 2'ye düşürecek.



PUAN DURUMU

Arsenal (58 puan, 27 maç)

Manchester City (53 puan, 26 maç)



Manchester City'nin, Newcastle United'ı konuk edeceği mücadele cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.



