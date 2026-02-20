20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Guardiola'dan şampiyonluk yarışı için yanıt!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Newcastle United maçı öncesi yaptığı açıklamada oyuncularıyla şampiyonluk yarışı konusunda konuşmadığını söyledi.

calendar 20 Şubat 2026 16:02 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2026 16:10
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Guardiola'dan şampiyonluk yarışı için yanıt!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, ligde cumartesi günü Newcastle United ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

Şampiyonluk yarışı ile ilgili gelen soruya cevap veren Guardiola, "Oyuncularımla bu konu hakkında bir saniye bile konuşmadım. Sadece Newcastle United maçı vardı. Puan tablosu ve konumumuz hakkında konuşmadım. 12 maç kaldı ve birçok şey olacak. Bildiğim tek gerçek bu." dedi.

GÖZLER MANCHESTER CITY'DE

Premeir Lig'de lider Arsenal'in üst üste kayıpları sonrası gözler Manchester City'ye çevrildi.

Manchester City, cumartesi günü Newcastle United karşısında kazanması durumunda Arsenal ile maç sayısını eşitleyecek ve puan farkını 2'ye düşürecek.

PUAN DURUMU
Arsenal (58 puan, 27 maç)
Manchester City (53 puan, 26 maç)

Manchester City'nin, Newcastle United'ı konuk edeceği mücadele cumartesi günü saat 23.00'te başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.