Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda

İki takım arasında oynanan lig karşılaşmalarında 36'sında Galatasaray, 5'inde ise Konyaspor sahadan galibiyetle ayrılan taraf oldu.

Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Konyaspor 50. randevuda
Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de 21 Şubat Cumartesi günü 50. kez karşı karşıya gelecek.
1988-1989 sezonunun ilk yarısında Konya'da yeşil-beyazlı ekibin 1-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette 49 lig maçı geride kaldı. İki takım arasındaki söz konusu müsabakalarda Galatasaray 36, Konyaspor ise 5 kez galibiyet aldı. Taraflar, 8 müsabakada ise eşitliği bozamadı.

Galatasaray'ın 95 golüne, Konya temsilcisi 33 golle karşılık verdi.

SON 5 MAÇTA GALATASARAY ÜSTÜN

Sarı-kırmızılı ekip, rekabetteki son 5 maçtan galibiyetle ayrıldı.

Yeşil-beyazlılara karşı son puan kaybını 2022-2023 sezonunun ikinci yarısında deplasmanda 2-1'lik skorla yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 5 maçı da kazandı.

"Cimbom" söz konusu 5 mücadelede 12 gol atarken, kalesinde sadece 3 gol gördü.

KONYA'DAKİ MAÇLAR

Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda yaptığı 24 maçta galibiyet sayılarında 15-5 önde bulunuyor. İki takım, Konya'daki 4 müsabakada ise berabere kaldı.

Sarı-kırmızılıların deplasmanda bulduğu 37 gole karşılık, Konyaspor sahasında 16 gol atabildi.

KONYA'DAKİ SON 5 MAÇTA 3 GALİBİYET KONYA'DAN

TÜMOSAN Konyaspor, Galatasaray ile sahasında yaptığı son 5 maçın 3'ünü kazandı.

Sarı-kırmızılıları konuk ettiği 2020-2021, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarındaki maçları kazanan Konya temsilcisi, sonraki 2 sezonda rakibine mağlup oldu.

Galatasaray'a karşı tüm galibiyetlerini (5) iç sahada yaşayan yeşil-beyazlılar, bunlardan 3'ünü son 5 sezonda elde etti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

İstanbul'da 2007-2008 sezonunda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçı Galatasaray 6-0 kazandı. Bu müsabaka, iki takım arasında lig tarihindeki en farklı skorlu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Konyaspor ise Galatasaray karşısındaki 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük skorla kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
