20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Sivasspor beraberliğe "abone" oldu

Trendyol 1. Lig'de 26 maçta 11 kez sahadan eşitlikle ayrılan Sivasspor, İstanbulspor ile ligin en fazla berabere kalan takımı olarak dikkati çekti.

20 Şubat 2026 13:30
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor beraberliğe 'abone' oldu
Trendyol 1. Lig'de 3 kez teknik direktör değiştirmesine rağmen kötü gidişatı sonlandıramayan Sivasspor, 26 maçta rakipleriyle 11 kez yenişemeyerek adeta beraberliğe "abone" oldu.

Süper Lig'e veda ettiği geçen sezonun ardından Trendyol 1. Lig'de de beklenenden uzak performans sergileyen Sivas temsilcisi, üç kez teknik direktör değişikliğine gitmesine rağmen taraftarını mutlu edemedi.

Sezona teknik direktör Osman Zeki Korkmaz ile başlayan, daha sonra Mehmet Altıparmak ile anlaşan kırmızı-beyazlı ekip, beklenen başarılı sonuçların gelmemesi üzerine son olarak 10 Şubat'ta görevi İsmet Taşdemir'e teslim etti.

Ligde son 2 maçta Sivasspor'un başında sahaya çıkan Taşdemir de henüz galibiyet sevinci yaşayamadı.


- Sivasspor rakipleriyle 11 kez puanları paylaştı

Taşdemir yönetimindeki Sivas temsilcisinin, 25. haftada sahasında İmaj Altyapı Vanspor ile 3-3, son olarak da dün deplasmanda Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalmasıyla beraberlik sayısı 11'e ulaştı.

Sivasspor, ligin 2. haftasında sahasında Sipay Bodrum FK ile 1-1, 6. haftada deplasmanda İmaj Altyapı Vanspor, 9. haftada evinde Serikspor ve 10. haftada deplasmanda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü ile golsüz berabere kaldı.

Ligin 11. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor, 17. haftada evinde Arca Çorum FK, 18. haftada deplasmanda Alagöz Holding Iğdır FK ve 22. haftada sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kalan Sivas temsilcisi, 23. haftada evinde Atko Grup Pendikspor ile golsüz berabere kalarak bir puan aldı.

Sivas ekibi, ligin geride kalan 26 haftalık bölümünde 7 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı, 32 puan topladı.


- İstanbulspor da 11 kez sahadan beraberlikle ayrıldı

Ligde Sivasspor gibi İstanbulspor da rakipleriyle 11 kez yenişemeyerek adeta beraberliğe abone oldu.

İstanbulspor, ligde Serikspor, Ankara Keçiörengücü, Amed Sportif Faaliyetler, Pendikspor ve Ümraniyespor ile golsüz, Manisa FK, Hatayspor, Boluspor ve Bandırmaspor ile 1-1 berabere kaldı.

İstanbul ekibi, Sakaryaspor ile 3-3 ve ikinci yarıda Ankara Keçiörengücü ile 2-2 berabere kalarak bir puan aldı.

Erzurumspor FK, Pendikspor ve Ankara Keçiörengücü'nün 9'ar beraberlik yaşadığı ligde, Esenler Erokspor, Iğdır FK ve Vanspor ise 8'er kez rakipleriyle yenişemedi.

Adana Demirspor ise 3 kez ile ligin en az berabere kalan takımı oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
