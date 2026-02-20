20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

calendar 20 Şubat 2026 10:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Voleybol: Haftanın programı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.

Liglerde maç programı şöyle:

- Vodafone Sultanlar Ligi

21 Şubat Cumartesi:

14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)

14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)

15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)

16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (Eczacıbaşı)

16.00 Göztepe-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)

20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)


- SMS Grup Efeler Ligi

22 Şubat Pazar:

13.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)

14.00 Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Gebze)

14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ünye)

16.00 Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)

20.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)

NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Bursa Büyükşehir Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
