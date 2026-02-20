Voleybol: Haftanın programı

Voleybolda Vodafone Sultanlar Ligi'nde 23'üncü, SMS Grup Efeler Ligi'nde ise 20'nci hafta karşılaşmaları yapılacak.
Liglerde maç programı şöyle:
- Vodafone Sultanlar Ligi
21 Şubat Cumartesi:
14.00 Kuzeyboru-Aras Kargo (Aksaray)
14.00 İlbank-Nilüfer Belediyespor Eker (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Galatasaray Daikin-Zeren Spor (Burhan Felek Vestel)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Türk Hava Yolları (Mimar Sinan)
16.00 Eczacıbaşı Dynavit-Beşiktaş (Eczacıbaşı)
16.00 Göztepe-Bahçelievler Belediyespor (TVF Atatürk)
20.00 VakıfBank-Fenerbahçe Medicana (Vakıfbank)
- SMS Grup Efeler Ligi
22 Şubat Pazar:
13.00 Spor Toto-İstanbul Gençlikspor (TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Gebze Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Gebze)
14.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ünye)
16.00 Ziraat Bankkart-ON Hotels Alanya Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)
16.30 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Gaziantep Gençlikspor (İBB Cebeci)
20.00 Fenerbahçe Medicana-Altekma (Burhan Felek Vestel)
NOT: Cizre Belediyespor'un 2 hükmen mağlubiyet nedeniyle ligden ihraç edilmesi sonucu Bursa Büyükşehir Belediyespor, haftayı maç yapmadan geçecek.
