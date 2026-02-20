F1 Başkanı Domenicali: 'Panik yapmaya gerek yok!'

Formula 1 Başkanı Stefano Domenicali, serinin yeni 2026 kuralları etrafında dönen "panik havasını anlamadığını" belirterek; olası sorunları çözme konusunda FIA ve takımlara olan güvenini tazeledi. F1 CEO'su ve Başkanı Stefano Domenicali, henüz sezon başlamadan eleştiri oklarının hedefi olan yeni 2026 düzenlemeleri konusunda taraftarları "sakin kalmaya" çağırdı.



F1'in 2026 için planladığı köklü kural değişiklikleri; çok daha güçlü bir elektrik motoru ve sürdürülebilir yakıt kullanımı etrafında şekilleniyor. Bu adımlar Audi, GM ve Ford gibi devlerin ilgisini çekerken, Honda'nın da ayrılık kararından dönmesini sağladı. Ancak, elektrikli ve içten yanmalı enerji arasındaki iddialı 50/50 dengesi, takımlar ve pilotlar için şimdiden ciddi baş ağrılarına yol açmış durumda. Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde araçların, tam bir tur boyunca tam gaz gidebilmek için yeterli enerjiye sahip olmadığı görüldü.





Birçok önde gelen pilot, yeni güç ünitelerinin gerektirdiği agresif enerji geri kazanım tekniklerinden duydukları memnuniyetsizliği dile getirdi; her ne kadar daha hafif ve küçük araç tasarımı genel olarak onay alsa da... Bazı kesimlerde ise aşırı hız farklarının yaratacağı güvenlik riskleri ve düzlüklerde geçiş imkânı tanıyacak kadar enerji kalmaması konusunda şüpheler hakim. F1 Başkanı Domenicali, bu sorunların önem teşkil etmediğini ve padoktaki panik halini anlayamadığını açıkladı.







DOMENİCALİ: "EĞER YAPILABİLECEK BİR ŞEY VAR İSE YAPARIZ!"





Domenicali, muhabirlere verdiği demeçte, "Bu kaygıyı hissetmiyorum. Sakin kalmalıyız; çünkü ne zaman yeni kurallarla ilgili bir şeyler olsa, her şeyin yanlış gittiğine dair her zaman bir şüphe doğar." dedi.





Domenicali sözlerine şöyle devam etti: "Sizi temin ederim ki F1 Komisyonu'nda, [enerji eksikliği] gibi konuları ele alacak olası çözümler masaya yatırıldı ve açıkça tartışıldı. Bu nedenle, aşırı tepki vermekten kaçınmak için sezon başlamadan önce bir toplantı daha yapılacak; çünkü aşırı tepki vermememiz gerektiği çok net. Yeni bir yolculuğa henüz adım attık, bu yüzden sakin kalmalıyız."





"Eğer faydalı olan ve hemen uygulanabilecek bir şey varsa, FIA'nın ve takımların bu tür sorunları çözmek için oldukça açık bir yaklaşım sergilediğini gördüm." diyen Domenicali, geçişlerin azalacağı yönündeki endişelere de katılmıyor. Bahreyn testlerinde araçları pist kenarından izleyen F1 patronu, yeni nesil araçların en az öncekiler kadar heyecan verici olduğu konusunda ısrarcı.



DOMENİCALİ: "PANİK HAVASINI ANLAYAMIYORUM"





"Bu panik havası neden var anlamıyorum, çünkü inanılmaz yarışlar ve bolca aksiyon olacak," diye açıklayan Domenicali, şunları ekledi: "Her zaman söylediğim gibi, ihtiyatlı olmak benim tarzımın bir parçasıdır."





"Her halükarda, eğer bir şeyler istediğimiz gibi gitmezse, sporun saygınlığı gereği sorumlu kişilerle, teknik ekiplerle ve FIA ile oturup çözümler bulabiliriz. Taraftarları temin ederim ki bu inanılmaz bir gösteri olacak. Pist kenarına gidip bir taraftar gözüyle baktım; hız veya ses açısından hiçbir fark görmedim. Elbette çok teknik düşünen taraftarlar belirli durumlardaki ses farklarını anlayacaktır ama taraftarların %99,9'unun bunu hissetmeyeceğini garanti ederim çünkü bu imkansız."



