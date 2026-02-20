20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı kart sınırında!

Konyaspor ile karşılaşacak Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında yer alıyor.

calendar 20 Şubat 2026 09:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı kart sınırında!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında cumartesi günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak.

MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde geride kalan 22 haftalık bölümde 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 55 puan topladı. Galatasaray, haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 3 puan önünde lider girdi.

İyi bir sezon geçirmeyen Konyaspor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 yenilgiyle 20 puan topladı. Yeşil-beyazlı ekip, 23. hafta öncesinde 14. sırada yer aldı.

İki takım arasında sezonun 6. haftasında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

- Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında

Galatasaray'da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Tecrübeli savunma oyuncusu, bu maçta sarı kart görmesi durumunda 24. haftadaki Corendon Alanyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.