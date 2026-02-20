19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-1
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-1
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-3
19 Şubat
Drita-NK Celje
2-3
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
2-2
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
2-1
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-4
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Thomas Fink: "Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz"

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off ilk maçında Shkendija'yı deplasmanda mağlup eden Samsunspor'da yeni teknik direktör Thomas Fink, açıklamalarda bulundu.

20 Şubat 2026 01:26
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Thomas Fink: 'Tarih yazmaya devam etmek istiyoruz'
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 1-0 mağlup etti.
 
Maçın ardından takımın başında ilk maçına çıkan Alman teknik adam Thomas Fink açıklamalarda bulundu.
 
"TAKIM İÇİN, KULÜP İÇİN, ŞEHİR İÇİN!"
 
Samsunspor'un tarih yazdığını dile getiren Fink, "Bir hoca olarak bugünkü ilk maçıma çıktım. Bu galibiyet çok önemliydi takım için, kulüp için, şehir için. Taraftar için çok mutluyum, buraya kadar geldiler. Her şey bitmiş değil, hiçbir şey elde etmedik. Aynı oyunu kendi evimizde de göstermeliyiz. Şimdiye kadar tarih yazmıştık, tarih yazmaya devam etmek istiyoruz." dedi.
 
Kontrolün kendilerinde olduğunu belirten Fink, "Oyunun genelinde kontrol bizdeydi. İki atağımız vardı. Biri ofsayt oldu ama yine de etkiliydi. Topa sahip olan taraftık. 3. bölgede çok etkiliydi. Söylediğim her şeyi takım bugün gerçekleştirdi." diyerek takımdan memnuniyetini dile getirdi.
 
"TAKTİKLER MAÇ MAÇ DEĞİŞİR"
 
Taktiksel değişikilerin yaşanacağının sinyalini veren tecrübeli teknik adam "Taktikler maça bağlı. Maçta nasıl hissediyorum, oyuncular nasıl hissediyor, buna göre değişiklik yapacağız." dedi.
 
Cherif Ndiaye-Marius değişikliğinin sorulması üzerine Alman. teknik adam "Cherif penaltıyı kaçırdı, Marius zaten antrenmanlarda iyiydi. Öyle bir değişiklik yaptım. Orta sahada değişiklik yapmadım. Orta saha ve defansta çok iyiydik. Maçtan maça taktikler değişir." yanıtını verdi.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
