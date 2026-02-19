UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında PAOK ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Toumba'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Celta Vigo 2-1'lik skorla kazandı.
Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Iago Aspas ve 43. dakikada Williot Swedberg kaydetti.
PAOK'un tek golü 77. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.
İspanyol ekibi, 26 Şubat Perşembe günü evindeki maç öncesi avantaj yakaladı.
Turu geçen taraf, son 16 turunda Lyon veya Aston Villa ile karşılaşacak.
Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Iago Aspas ve 43. dakikada Williot Swedberg kaydetti.
PAOK'un tek golü 77. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.
İspanyol ekibi, 26 Şubat Perşembe günü evindeki maç öncesi avantaj yakaladı.
Turu geçen taraf, son 16 turunda Lyon veya Aston Villa ile karşılaşacak.