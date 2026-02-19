19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-0DA
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-0DA
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-0DA
19 Şubat
Drita-NK Celje
0-2DA
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1DA
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
1-1DA
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
1-1DA
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-2DA
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Celta Vigo, Selanik'ten avantajla döndü

Celta Vigo, PAOK'u Aspas ve Swedberg'in golleriyle Selanik'te 2-1 mağlup etti.

19 Şubat 2026
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Celta Vigo, Selanik'ten avantajla döndü
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında PAOK ile Celta Vigo karşı karşıya geldi. Toumba'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Celta Vigo 2-1'lik skorla kazandı.

Celta Vigo'ya galibiyeti getiren golleri 34. dakikada Iago Aspas ve 43. dakikada Williot Swedberg kaydetti.

PAOK'un tek golü 77. dakikada Alexander Jeremejeff'ten geldi.

İspanyol ekibi, 26 Şubat Perşembe günü evindeki maç öncesi avantaj yakaladı.

Turu geçen taraf, son 16 turunda Lyon veya Aston Villa ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
