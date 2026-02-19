19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-0DA
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-0DA
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-0DA
19 Şubat
Drita-NK Celje
0-2DA
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1DA
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
1-1DA
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
1-1DA
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-2DA
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Engin Özdemir: ''Çok önemli galibiyet''

Trendyol 1. Ligin 26. haftasında, Sakaryaspor'u 2-0 ile geçen Pendikspor'da, teknik sorumlu Engin Özdemir açıklamalarda bulundu.

19 Şubat 2026
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Engin Özdemir: ''Çok önemli galibiyet''
rendyol 1. Lig'in 26. haftasında deplasmanda Sakaryaspor'u 2-0 mağlup eden Atko Grup Pendikspor'un teknik sorumlusu Engin Özdemir, önemli galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdemir, kazandıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Özdemir, zor maç olacağını bilerek sahaya çıktıklarını belirterek, "Sakaryaspor'un puan olarak durumunu biliyoruz, sıkıntılı bir durumdalar, onlar da kazanmak istiyordu. Takımımıza çok güvendik. Çok önemli galibiyet oldu. Play-off'u, sonra da ilk 3'ü hedefliyoruz. Daha iyisi gelirse daha iyisini istiyoruz. Galibiyet için bütün takımın ayaklarına sağlık, hepsine çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

SAKARYASPOR CEPHESİ:

Sakaryaspor Teknik Direktörü Hakan Kutlu da kötü akşam yaşadıklarını söyledi.

Maça kötü başladıklarını, daha sonra oyunu dengeleseler de hücumda üretmekte sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Kutlu, "İstemediğimiz görüntümüz vardı. Erzurum ve Amed maçlarından sonra bugün için oldukça umutluyduk. Kötü günümüzdeydik, oyun için çok fazla söylenecek bir şey yok." dedi.

Kutlu, hakemin de kötü olduğunu belirterek, "Bu ligde hakemlerin çok dikkat etmesi gerekiyor çünkü her puan çok önemli. Yüzde 100 ofsayt olan pozisyon var, kuralları iyi uygulamıyorlar. Ya futbolu iyi bilmiyorlar ya da bilmiyorum artık niyetlerinden şüphe etmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

Yedikleri ilk gol pozisyonuna değinen Kutlu, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 100'lük pozisyon var, yan hakem ısrarla kaldırdı. Top bizim kalecimizde, kural 'rakip takım topa yüzde 100 hakim olursa avantaja bırakın.' diyor. Kalecimize baskı varken kalecimiz öne doğru topu gelişi güzel vurdu, hakem oynattırdı, topa yüzde 100 hakim olmadık. O topun gelişi korner oldu, daha sonra VAR'dan penaltıyla döndü. Oyunun kurallarını da iyi bilmeleri gerekiyor. Bana göre ofsaytı vermiş olsa atak geliştireceğimiz pozisyonda korner olan toptan golü yedik ama tabii ki oyunun genelinde baktığımızda galibiyeti hakeden oyun oynamadık."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
