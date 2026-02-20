Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 105-101 yendi.



Spectrum Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 13 sayı ve 7 asist Kevin Durant ise 35 sayı ve 8 ribauntla oynadı.



Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı kaydedererek takımını sezonun 34. galibiyetine taşıdı.



Bu sezon 30. mağlubiyetini yaşayan Hornets'de Grant Williams 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brandon Miller 17 sayıyla maçı tamamladı.



- 76ers evinde kaybetti



Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Adem Bona'lı Philadelphia 76ers evinde Atlanta Hawks'a 117-107 kaybetti.



Philadelphia 76ers'da Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt kaydederken Andre Drummond, 10 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.



Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20, Kelly Oubre ise 17 sayıyla maçı tamamladı.



Hawks'da Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken CJ McCollum 23 ve Dyson Daniels ise 15 sayı kaydetti.



