20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Hornets'i mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 13 sayı attığı maçta Charlotte Hornets'ı 105-101 yendi.

20 Şubat 2026
Haber: AA
Spectrum Center'da oynanan karşılaşmada, Alperen Şengün, 13 sayı ve 7 asist Kevin Durant ise 35 sayı ve 8 ribauntla oynadı.

Jabari Smith 15, Reed Sheppard 13 ve Amen Thompson 9 sayı kaydedererek takımını sezonun 34. galibiyetine taşıdı.

Bu sezon 30. mağlubiyetini yaşayan Hornets'de Grant Williams 20 sayı ile takımının en skorer ismi olurken, Brandon Miller 17 sayıyla maçı tamamladı.

- 76ers evinde kaybetti

Xfinity Mobile Arena'da oynanan karşılaşmada, milli oyuncu Adem Bona'lı Philadelphia 76ers evinde Atlanta Hawks'a 117-107 kaybetti.

Philadelphia 76ers'da Adem Bona 9 sayı ve 7 ribaunt kaydederken Andre Drummond, 10 sayı ve 14 ribauntla "double-double" yaptı.

Tyrese Maxey 28, VJ Edgecombe 20, Kelly Oubre ise 17 sayıyla maçı tamamladı.

Hawks'da Jalen Johnson 32 sayı ve 10 ribauntla "double-double" yaparken CJ McCollum 23 ve Dyson Daniels ise 15 sayı kaydetti.

  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
