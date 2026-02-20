20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Altay Başkanı Kanlı'dan Tire'ye sert sözler!

Sahasında Tire 2021 FK'yı konuk edecek Altay'da başkan Sinan Kanlı, Tire yönetimi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Şubat 2026 13:13
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Altay Başkanı Kanlı'dan Tire'ye sert sözler!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Söke 1970 ile 1-1 berabere kalan Altay, 21 Şubat Cumartesi günü evinde Tire 2021 FK ile kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 22'nci haftanın açılış mücadelesinde Fuat Filiz düdük çalacak. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı santrfor Ünal Alihan ve orta saha oyuncu Ege ile sakatlanan sağ kanat Mehmet Nur forma giyemeyecek.

Cezası sona eren stoper Sefa ise ilk 11'deki yerini alacak. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda Sefa'nın 90+6'ncı dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Grupta 6 puanı silinen Altay 19 puanla 11'inci sırada, 34 puanlı Tire ekibi ise 8'inci basamakta yer alıyor. Konuk takımda bahis soruşturmasında 3 ay ceza alan teknik direktör Ufuk Uysal görev yapamayacak.

SİNAN KANLI'DAN TİRE YÖNETİMİNE SERT ÇIKIŞ

Altay Başkanı Sinan Kanlı, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalarla Tire 2021 FK yönetimine çok sert bir şekilde yüklendi. Kanlı, sanal medya hesabında ilk yarıda deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın devre arasında Tire yönetimi ve idarecilerinin soyunma odalarının bulunduğu bölümde zorbaca davranışlarda bulunduğunu iddia ederek, "Müsabakanın sonunda yine Tire 2021 Kulübü mensupları, protokol tribününden duyulmamış küfürler ederek kalitelerini ve değerlerini ortaya koymuşlardır. Şimdi hesap zamanı geldi. Tire 2021 Kulübü mensuplarını müsabakamıza, misafirperverliğe uygun şekilde davet ediyoruz. Kapımız açık; buyurun gelin. Misafir takım için, eğer Tire 2021 Kulübü'nün taraftarları gelecekse, bilet ücretlerini onların da gelebileceği şekilde güncelledik: Sadece 5 kuruş. Sözün özü: 'Herkes ederi kadar.' Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş. Çıkın, çıkın gelin" dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.