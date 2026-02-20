Altay Başkanı Kanlı'dan Tire'ye sert sözler!

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta geçen hafta deplasmanda Söke 1970 ile 1-1 berabere kalan Altay, 21 Şubat Cumartesi günü evinde Tire 2021 FK ile kozlarını paylaşacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak 22'nci haftanın açılış mücadelesinde Fuat Filiz düdük çalacak. Ev sahibi ekipte sarı kart cezalısı santrfor Ünal Alihan ve orta saha oyuncu Ege ile sakatlanan sağ kanat Mehmet Nur forma giyemeyecek.



Cezası sona eren stoper Sefa ise ilk 11'deki yerini alacak. Sezonun ilk yarısında rakibini deplasmanda Sefa'nın 90+6'ncı dakikada attığı golle 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, taraftarı önünde de galip gelerek üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. Grupta 6 puanı silinen Altay 19 puanla 11'inci sırada, 34 puanlı Tire ekibi ise 8'inci basamakta yer alıyor. Konuk takımda bahis soruşturmasında 3 ay ceza alan teknik direktör Ufuk Uysal görev yapamayacak.



SİNAN KANLI'DAN TİRE YÖNETİMİNE SERT ÇIKIŞ



Altay Başkanı Sinan Kanlı, karşılaşma öncesi yaptığı açıklamalarla Tire 2021 FK yönetimine çok sert bir şekilde yüklendi. Kanlı, sanal medya hesabında ilk yarıda deplasmanda oynadıkları karşılaşmanın devre arasında Tire yönetimi ve idarecilerinin soyunma odalarının bulunduğu bölümde zorbaca davranışlarda bulunduğunu iddia ederek, "Müsabakanın sonunda yine Tire 2021 Kulübü mensupları, protokol tribününden duyulmamış küfürler ederek kalitelerini ve değerlerini ortaya koymuşlardır. Şimdi hesap zamanı geldi. Tire 2021 Kulübü mensuplarını müsabakamıza, misafirperverliğe uygun şekilde davet ediyoruz. Kapımız açık; buyurun gelin. Misafir takım için, eğer Tire 2021 Kulübü'nün taraftarları gelecekse, bilet ücretlerini onların da gelebileceği şekilde güncelledik: Sadece 5 kuruş. Sözün özü: 'Herkes ederi kadar.' Tire 2021 Futbol Kulübü, sizin de ederiniz 5 kuruş. Çıkın, çıkın gelin" dedi.



