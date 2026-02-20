20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Karşıyaka deplasmanda kazanmak istiyor

Karşıyaka, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 22 Şubat Pazar günü Nazillispor'a konuk olacak.

calendar 20 Şubat 2026 11:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka deplasmanda kazanmak istiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta 22 Şubat Pazar günü son sırada yer alarak kurtuluşu mucizelere bağlı olan Nazillispor'a konuk olacak Karşıyaka deplasmandaki galibiyet hasretine son verip ikinci yarıda ilk kez seri yakalamaya çalışacak.

Sezonun ilk 3 deplasmanını kazanan Kaf-Kaf ardından 7 deplasmanda tek galibiyet alabildi. İzmir temsilcisi konuk olduğu son 3 maçta 3 puana hasret kaldı. Sezonun ikinci yarısında kaybettiği puanlarla şampiyonluk yarışından uzaklaşıp üçüncülüğe gerileyen Karşıyaka ikinci devrede hiç seri galibiyet de alamadı.

Devrenin ilk 3 haftasından 1 puan çıkarabilen yeşil-kırmızılı ekip son 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlikle toparlandı. Geçen hafta iç sahada İzmir Çoruhlu FK'yı 3-1 yenen Karşıyaka, pazar günü Nazillispor'u da yenerse ikinci yarıda ilk kez üst üste 2 galibiyet alacak. Grupta galibiyetsiz 4 puanla dibe demir atan, gençlerle mücadele eden Nazillispor son 8 maçını kaybetti. Nazillispor kendi stadı çürük olduğu gerekçesiyle kapandığı için iç saha maçlarını Pamukören Sahası'nda oynuyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.