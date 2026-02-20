Okan Buruk, İlhan Palut'a kaybetmedi!

Galatasaray, Süper Lig'de cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında mağlubiyet yaşamadı.
Buruk, Başakşehir'in başında 2, Galatasaray'ın başında ise 6 kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.
Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 1, Çaykur Rizespor'a ise 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamını Okan Buruk'un öğrencileri kazandı.
Buruk'un takımları söz konusu maçlarda 22 kez fileleri havalandırırken, Palut'un öğrencileri 5 kez gol sevinci yaşayabildi.
- Konyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor
Konya temsilcisi, Süper Lig'de son 12 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.
Ligde son 3 puanını 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek alan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 12 müsabaka altışar beraberlik ve yenilgi yaşadı.
- Konya temsilcisinin sahasındaki son 5 maçı beraberlikle bitti
TÜMOSAN Konyaspor, iç sahada yaptığı son 5 maçtan 1 puanla ayrıldı.
Taraftarı önünde son galibiyetini 7. haftada 2-1'lik skorla RAMS Başakşehir'i yenerek yaşayan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 8 karşılaşmayı kazanamadı. Sahasında sırasıyla Kocaelispor, Beşiktaş ve Samsunspor'a mağlup olan Konya temsilcisi, Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Göztepe maçlarından beraberlik çıkardı.
- Berkan, eski takımına karşı oynayacak
Konyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.
Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Berkan, yarınki müsabakada ilk kez eski takım arkadaşlarına karşı galibiyet arayacak.
