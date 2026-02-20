20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Okan Buruk, İlhan Palut'a kaybetmedi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile karşılaştığı maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Galatasaray, Süper Lig'de cumartesi günü Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'u çalıştıran meslektaşı İlhan Palut karşısında mağlubiyet yaşamadı.

Buruk, Başakşehir'in başında 2, Galatasaray'ın başında ise 6 kez İlhan Palut'un çalıştırdığı Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor'a rakip oldu. Tecrübeli teknik adam, Başakşehir ile Palut'un Göztepe'sine karşı 2 maçta birer galibiyet ve beraberlik aldı.

Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında ise İlhan Palut'un çalıştırdığı Konyaspor'a 1, Çaykur Rizespor'a ise 5 kez rakip oldu. Söz konusu maçların tamamını Okan Buruk'un öğrencileri kazandı.

Buruk'un takımları söz konusu maçlarda 22 kez fileleri havalandırırken, Palut'un öğrencileri 5 kez gol sevinci yaşayabildi.

- Konyaspor, ligde 12 maçtır kazanamıyor

Konya temsilcisi, Süper Lig'de son 12 maçında galibiyet sevinci yaşayamadı.

Ligde son 3 puanını 10. haftada deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek alan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 12 müsabaka altışar beraberlik ve yenilgi yaşadı.

- Konya temsilcisinin sahasındaki son 5 maçı beraberlikle bitti

TÜMOSAN Konyaspor, iç sahada yaptığı son 5 maçtan 1 puanla ayrıldı.

Taraftarı önünde son galibiyetini 7. haftada 2-1'lik skorla RAMS Başakşehir'i yenerek yaşayan yeşil-beyazlılar, sonrasındaki 8 karşılaşmayı kazanamadı. Sahasında sırasıyla Kocaelispor, Beşiktaş ve Samsunspor'a mağlup olan Konya temsilcisi, Hesap.com Antalyaspor, Çaykur Rizespor, Zecorner Kayserispor, ikas Eyüpspor ve Göztepe maçlarından beraberlik çıkardı.

- Berkan, eski takımına karşı oynayacak

Konyaspor'un ara transferde kadrosuna kattığı Berkan Kutlu, eski takımı Galatasaray'a karşı mücadele edecek.

Sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı formayı terleten Berkan, yarınki müsabakada ilk kez eski takım arkadaşlarına karşı galibiyet arayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
