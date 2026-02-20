Razgrad, Ferençvaroş'a ağır geldi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Ludogorets Razgard ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets, 2-1'lik skorla kazandı.



Ludogorets, 24. dakikada Kwadwo Duah ile öne geçti. Ferençvaroş, 27. dakikada Dele ile bu gole hemen cevap verdi.



67. dakikada Son'un golüyle öne geçen Ludogorets'in 90+5'te Caio Vidal ile bulduğu gol ise VAR'dan döndü.



İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Şubat Perşembe akşamı Budapeşte'de karşılaşacak.



Turu geçen taraf, son 16'da Porto ya da Braga ile eşleşecek.



