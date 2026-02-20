19 Şubat
Fenerbahçe-N. Forest
0-3
19 Şubat
KF Shkendija-Samsunspor
0-1
19 Şubat
Sigma Olomouc-Lausanne
1-1
19 Şubat
Sarıyer-Amed Sportif
1-1
19 Şubat
A.Demirspor-Sivasspor
1-1
19 Şubat
Omonia Nicosia-Rijeka
0-1
19 Şubat
Jagiellonia Bialystok-Fiorentina
0-3
19 Şubat
Drita-NK Celje
2-3
19 Şubat
FC Noah-Alkmaar
1-0
19 Şubat
Zrinjski Mostar-C.Palace
1-1
19 Şubat
PAOK-Celta Vigo
1-2
19 Şubat
KuPS Kuopio -Lech Poznan
0-2
19 Şubat
Lille-FK Crvena Zvezda
0-1
19 Şubat
Panathinaikos-Viktoria Plzen
2-2
19 Şubat
Ludogorets -Ferencvaros
2-1
19 Şubat
Celtic-VfB Stuttgart
1-4
19 Şubat
Dinamo Zagreb-Genk
1-3
19 Şubat
Brann-Bologna
0-1
19 Şubat
Sakaryaspor-Pendikspor
0-2

Razgrad, Ferençvaroş'a ağır geldi

Ludogorets, sahasında ağırladığı Ferençvaroş'u 2-1'lik skorla mağlup etti.

20 Şubat 2026 01:00
Haber: Sporx.com
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Ludogorets Razgard ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets, 2-1'lik skorla kazandı.

Ludogorets, 24. dakikada Kwadwo Duah ile öne geçti. Ferençvaroş, 27. dakikada Dele ile bu gole hemen cevap verdi.

67. dakikada Son'un golüyle öne geçen Ludogorets'in 90+5'te Caio Vidal ile bulduğu gol ise VAR'dan döndü.

İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Şubat Perşembe akşamı Budapeşte'de karşılaşacak.

Turu geçen taraf, son 16'da Porto ya da Braga ile eşleşecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
