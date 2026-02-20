Razgrad, Ferençvaroş'a ağır geldi

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Play-Off Turu ilk maçında Ludogorets Razgard ile Ferençvaroş karşı karşıya geldi. Huvepharma Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ludogorets, 2-1'lik skorla kazandı.
Ludogorets, 24. dakikada Kwadwo Duah ile öne geçti. Ferençvaroş, 27. dakikada Dele ile bu gole hemen cevap verdi.
67. dakikada Son'un golüyle öne geçen Ludogorets'in 90+5'te Caio Vidal ile bulduğu gol ise VAR'dan döndü.
İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Şubat Perşembe akşamı Budapeşte'de karşılaşacak.
Turu geçen taraf, son 16'da Porto ya da Braga ile eşleşecek.
Ludogorets, 24. dakikada Kwadwo Duah ile öne geçti. Ferençvaroş, 27. dakikada Dele ile bu gole hemen cevap verdi.
67. dakikada Son'un golüyle öne geçen Ludogorets'in 90+5'te Caio Vidal ile bulduğu gol ise VAR'dan döndü.
İki takım arasındaki rövanş maçı 26 Şubat Perşembe akşamı Budapeşte'de karşılaşacak.
Turu geçen taraf, son 16'da Porto ya da Braga ile eşleşecek.