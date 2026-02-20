Cherif Ndiaye penaltı atışından yararlanamadı.pic.twitter.com/MCAefjwngw



UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor, deplasmanda Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile karşı karşıya geldi.Todor Proeski Arena'da oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı.Samsunspor'da penaltı kullanan Cherif Ndiaye, 7. dakikada kullandığı penaltı atışından yararlanamadı.İlk yarı, 0-0 golsüz eşitlikle tamamlanırken Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikadakaydetti.Mücadelede başka gol sesi çıkmadı ve 1-0 kazanan Samsunspor, rövanş öncesi avantaj elde etti.Rövanş mücadelesi, 26 Şubat Perşembe günü Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak.Karadeniz temsilcisi son 16'ya kalması halinde Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile eşleşecek.UEFA Konferans Ligi son 16 turu 12-13 Mart ve 19-20 Mart'ta oynanacak.Bu sonuçla birlikte Samsunspor'da Thomas Reis'in ayrılığının ardından göreve gelen teknik direktör Thorsten Fink, ilk resmi maçından galibiyetle ayrıldı.Mücadelenin 5. dakikasında Samsunspor penaltı kazandı. Karadeniz ekibinin devre arası transferi Jaures Assoumou sol çizgiden topla ceza sahasına girdi, savunmada Imran Fetai'nin müdahalesiyle yerde kaldı, hakem penaltı noktasını gösterdi.7. dakikada Samsunspor'da penaltıyı Cherif Ndiaye kullandı.Senegalli santrfor topun altına fazla girince vuruşunda top üstten dışarı gitti.Karşılaşmanın 39. dakikasında Samsunspor gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Antoine Makoumbou yerden oynadı, ceza sahasındaki Carlo Holse'yi iyi gördü, Danimarkalı kale ağzında uygun durumda gol vuruşunu yaptı ama top üstten dışarı gitti.Mücadelenin 54. dakikasında Jaures Assoumou sol çizgiden verkaçla ceza sahasına girdi, gol pozisyonuna girdi, hafif çapraz pozisyonda vuruşunu yaptı, Shkendija kalecisi Gaye gole izin vermedi.72. dakikada oyuna giren Marius Mouandilmadji mücadelenin 77. dakikasında golünü attı ve Samsunspor'u 0-1 öne geçirdi. Carlo Holse sağ kanatta rakibinden sıyrılıp son çizgiye indi, sol ayakla kale ağzına servisi yaptı, Marius gol dokunuşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi.UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olan Samsunspor'la ilk resmi karşılaşmasına çıkan teknik direktör Thorsten Fink, son oynanan Hesap.com Antalyaspor maçına göre kadroda birisi zorunlu 4 değişiklik yaptı.Teknik Direktör Thomas Reis'in ayrılmasından sonra göreve gelen Thorsten Fink, takımın başında ilk resmi karşılaşmasına çıktı.Alman teknik adam, Süper Lig'de son oynanan Hesap.com Antalyaspor müsabakasına göre UEFA'ya bildirilen listede isimi yer almayan Yalçın Kayan'ın yanı sıra Mouandilmadji, Soner Gönül ve kaleci İrfan Can Eğribayat'ın yerine kaleci Okan Kocuk, Logi Tomasson, Zeki Yavru ve Assoumou'ya ilk 11'de şans verdi.Samsunspor, Shkendija maçına Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou, Holse, Ndiaye ilk 11'i ile çıktı.Kırmızı-beyazlı takımın yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, Efe Berat Törüz, Celil Yüksel, Mouandilmadji, Enes Albak, Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Ceesay ise görev bekledi.Sakatlığı devam eden Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç, Shkendija karşısında forma giyemedi.UEFA'ya bildirilen listede isimleri yer almayan Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da kadroya yazılmadı.Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasındaki müsabakaya gurbetçiler yoğun ilgi gösterdi.Türkiye'den farklı takımların formalarını giyen gurbetçiler, tribünde yer aldı.Kırmızı-beyazlı yaklaşık 1500 taraftar, misafir takım tribünlerini tamamen doldurdu.Üsküp kentindeki meydanda bir araya gelen kırmızı-beyazlı taraftarlar, burada sloganlar atarak stadyuma geçti.Stadyumda çok az sayıda Shkendija taraftarları ise takımlarına destek oldu.UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Shkendija ile Samsunspor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı.5. dakikada Assoumou, çalımlarla ceza sahasına girer girmez Fetai'nin müdahalesi ile yerde kaldığı pozisyonda hakem Rohit Saggi penaltı noktasını gösterdi.17. dakikada Zejnullai'nin pasına hareketlenen Tamba, ceza sahasının içine girer girmez sert vurdu, kaleci Okan Kocuk topu iki hamlede bloke etti.19. dakikada ceza sahasının içinde topla buluşan Assoumou'nun yerden şutunda, kaleye yönelen meşin yuvarlağı son anda kaleci Gaye uzaklaştırdı.39. dakikada Makoumbou'nun pasında ceza sahası penaltı noktası üzerinde topla buluşan Holse, müsait pozisyonda meşin yuvarlağı üstten auta yolladı.Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.51. dakikada Ibraimi, 3 kişiyi geçerek ceza sahasına girer girmez yerden vurdu, top az farkla yandan auta çıktı.54. dakikada Ntcham'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Assoumou'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Gaye'nin ayaklarına çarparak oyun alanına geri döndü.88. dakikada Ntcham'ın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Mouandilmadji, penaltı noktasından meşin yuvarlağı yandan auta gönderdi.Karşılaşmayı Samsunspor 1-0 kazandı.National Arena Todor ProeskiRohit Saggi, Anders Olav Dale, Jorgen Ronning Valstads (Norveç)Gaye, Murati, Fetai, Meliqi, Webster, Ramadani (Dk. 67 Krasniqi), Alhassan (Dk. 46 Islami), Tamba (Dk. 903 Jakupi), Spahiu (Dk. 85 Krstevski), Zejnullai, Ibraimi (Dk. 67 Ndzengue)Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Assoumou (Dk. 85 Ceesay), Holse (Dk. 90+3 Celil Yüksel), Ndiaye (Dk. 72 Mouandilmadji)Dk. 77 Mouandilmadji (Samsunspor)Dk. 10 Makoumbou, Dk. 90 Ceesay, Dk. 90+2 Holse (Samsunspor)