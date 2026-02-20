Galatasaray'da orta sahaya iki yıldız adayı!

Ara transfer döneminde nokta atışı yapan Galatasaray, yazın da ses getirmeye hazırlanıyor.
ORTA SAHA PLANI
Kadrosuna Victor Osimhen ve Leroy Sane'de olduğu gibi yine dünya yıldızları katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar orta sahaya çok önemli iki hamle yapmaya hazırlanıyor.
HAKAN VE SILVA
Daha önce teknik direktör Okan Buruk'un "Kollarımızı açtık bekliyoruz" diyerek ilgilendiklerini açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra bir dünya yıldızı daha listede.
Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli Bernardo Silva için ciddi bir çalışma var.
İLKAY'DAN YARDIM ALINACAK
Silva'yı tıpkı Leroy Sane'de olduğu gibi imza parası ile erkenden bitirmek isteyen sarı- kırmızılılar, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan da yardım alacak.
SEZON PERFORMANSI
Portekizli Bernardo Silva, bu sezon City forması ile tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Silva, bu mücadelelerde 2 kez fileleri havalandırırken 5 asist katkısı sundu.
