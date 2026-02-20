20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Galatasaray'da orta sahaya iki yıldız adayı!

Galatasaray'da yaz transfer dönemi için planlar hazırlanmaya başladı. Sarı-kırmızılılar, orta saha için Inter'den Hakan Çalhanoğlu ve Manchester City'den Bernardo Silva ile ilgileniyor.

calendar 20 Şubat 2026 09:17
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da orta sahaya iki yıldız adayı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Ara transfer döneminde nokta atışı yapan Galatasaray, yazın da ses getirmeye hazırlanıyor.

ORTA SAHA PLANI

Kadrosuna Victor Osimhen ve Leroy Sane'de olduğu gibi yine dünya yıldızları katmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar orta sahaya çok önemli iki hamle yapmaya hazırlanıyor.

HAKAN VE SILVA

Daha önce teknik direktör Okan Buruk'un "Kollarımızı açtık bekliyoruz" diyerek ilgilendiklerini açıkladığı Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra bir dünya yıldızı daha listede.

Manchester City ile sözleşmesi sona erecek olan Portekizli Bernardo Silva için ciddi bir çalışma var.

İLKAY'DAN YARDIM ALINACAK

Silva'yı tıpkı Leroy Sane'de olduğu gibi imza parası ile erkenden bitirmek isteyen sarı- kırmızılılar, eski takım arkadaşı İlkay Gündoğan'dan da yardım alacak.

SEZON PERFORMANSI

Portekizli Bernardo Silva, bu sezon City forması ile tüm kulvarlarda 35 maça çıktı. Silva, bu mücadelelerde 2 kez fileleri havalandırırken 5 asist katkısı sundu.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.