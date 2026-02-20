20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Verstappen: "Formula 1, elektrik gücünden kurtulmalı"

4 kez Dünya Şampiyonu Red Bull sürücüsü Max Verstappen, yeni araçlarda bataryanın büyük problem yarattığını ve bunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

20 Şubat 2026 11:34
Haber: Motorsport Türkiye, Fotoğraf: X.com
Verstappen: 'Formula 1, elektrik gücünden kurtulmalı'
Geçen hafta yeni güç ünitesi kurallarını "anti-racing" ve "steroidli Formula E" olarak tanımlayan Verstappen, 2026'da içten yanmalı motor ile batarya gücünün yüzde 50-50 oranında kullanılmasını hedef alan yeni düzenlemelerden memnun olmadığını açıkça dile getirmişti.

2025'te 120 kW olan elektrik gücünün 350 kW'a çıkarılmasıyla birlikte pilotlar testlerde düzlüklerde gaz kesip enerji biriktirmek zorunda kaldı.

Bu durum, batarya tükendiğinde aracın yalnızca içten yanmalı motor gücüne kalmaması için enerji yönetimini ön plana çıkardı. Verstappen ise bu yaklaşımın yarış karakterini zayıflattığını savunuyor.

Formula E'nin de gelecek sezon 450 kW yarış gücüne sahip yeni Gen4 aracını tanıtmaya hazırlandığı, "atak modu" ile bu gücün 600 kW'a çıkacağı hatırlatıldığında Verstappen, iki serinin birbirine yaklaşmaması gerektiğini söyledi.

VERSTAPPEN: "BATARYAYA ODAKLANMAYIN, ONDAN KURTULUN"

"Umarım olmaz" diyen Verstappen, Formula E'nin F1 için bir ana besleyici seri haline gelip gelemeyeceği sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bu sürücülerle ilgili değil, burada da çok iyi performans gösterebilecek çok sayıda iyi pilot var. Ama Formula E'ye yakın olmak istemiyorum. Hatta ondan uzak kalmak istiyorum ve Formula 1 olarak kalalım. Bataryayı artırmayın, aksine ondan kurtulun ve iyi bir motora odaklanın. Formula E, Formula E olarak kalsın; zaten onların felsefesi bu."

Yeni Formula E Gen4 aracı hakkında olumlu şeyler duyduğunu da belirten Hollandalı pilot, iki şampiyonanın kimliklerini koruması gerektiğini ifade etti:

"Duyduklarıma göre yeni araç harika olacak. Ama onlar Formula E olarak kalsın, biz de Formula 1 olarak kalalım. İkisini karıştırmaya çalışmayalım."

VERSTAPPEN: "BU KONUDA DÜRÜSTÜM"

Geçen haftaki sert açıklamalarının ardından F1 veya FIA'dan herhangi bir tepki alıp almadığı sorulduğunda ise Verstappen net konuştu:

"Ben sadece fikrimi paylaşıyorum. Özgür bir dünyada yaşıyoruz, ifade özgürlüğü var ve ben de hissettiğimi söyledim. Herkes benim gibi hissetmek zorunda değil ama ben böyle hissettim. İnsanların ne söylediği önemli değil. Bana soru soruldu, ben de fikrimi söyledim. Bunu yapmaya hakkım var. Herhangi bir tepki alma meselesi değil, sadece dürüst oldum."

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.