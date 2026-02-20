Galatasaray taraftarlarından Osimhen için hazırlık!

Galatasaray 'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen'in yaptığı duygusal açıklama, sarı-kırmızılı camiada büyük yankı uyandırdı.

Başarılı forvet, geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda çocukluk yıllarına dair çarpıcı ifadeler kullandı. Osimhen, "Annem ben henüz bebekken öldü. Sanırım 3 yaşındaydım. Onu hatırlayacak kadar büyük değildim. Onunla ilgili aklımda kalan tek şey, beni kollarında tutması." sözleriyle yaşadığı acıyı paylaştı.

Yıldız oyuncunun bu açıklamaları Galatasaray taraftarlarını hem duygulandırdı hem de harekete geçirdi. Sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, sarı-kırmızılı taraftarlar anlamlı bir organizasyon için çağrıda bulundu.

Taraftarlar, yönetime seslenerek RAMS Park'ta Osimhen ve annesi adına özel bir koreografi hazırlanmasını talep etti. Kısa sürede büyüyen kampanya, sosyal medyada geniş yankı buldu.

Sarı-kırmızılı camiada, Osimhen'e tribünlerden anlamlı bir destek verilmesi bekleniyor.