20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

EuroLeague'den Lessort ve Panathinaikos'a ceza!

Fenerbahçe Beko-Panathinaikos maçının ardından çıkan saha olayları sebebiyle EuroLeague yönetimi, Mathias Lesssort ve Panathianikos'a ceza uyguladı.

20 Şubat 2026
Haber: Sporx.com
EuroLeague, Panathinaikos'un Fransız pivotu Mathias Lessort'a, Fenerbahçe Beko maçında Wade Baldwin'e yaptığı hareket nedeniyle 1 maç men ve 8 bin Euro para cezası verdi. Ayrıca, Panathinaikos'a da 22 bin Euro para cezası uygulandı.

Avrupa basketbolunun en önemli oragnizasyonu olan EuroLeague'in 28. haftasında oynanan maçta, temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Yunanistan deplasmanında Panathinakios ile karşı karşıya gelmişti.

Son anları kıran kırana geçen maçtan Wade Baldwin'in son saniye basketiyle Fenerbahçe Beko, sahadan 83-85 galip ayrıldı.

Maç sonrasında sevinç yapan Wade Baldwin'i iten Panathinaikos'un uzunu Mathias Lessort, EuroLeague yönetimi tarafından 1 maç men cezasına çarptırıldı. Panathinaikos tribününden gelen yabancı maddeler ve saha olayları nedeniyle de Panathinaikos Kulübü'ne 22 bin Euro para cezası verildi.


