20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Nurettin Açıkalın: "Kayserispor kümede kalacaktır. Biz buna inanıyoruz."

Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Zecorner Kayserispor, 22 Şubat Pazar günü konuk edeceği Hesap.com Antalyaspor maçıyla çıkış arayacak. Kritik maçınca öncesinde Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, taraftarları takıma destek olmak için tribüne davet etti.

calendar 20 Şubat 2026 11:26
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Nurettin Açıkalın: 'Kayserispor kümede kalacaktır. Biz buna inanıyoruz.'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Zecorner Kayserispor, 22 Şubat Pazar günü ağırlayacağı Hesap.com Antalyaspor maçıyla çıkış arayacak.

Aldığı kötü sonuçların ardından adeta ligin dibine demir atan sarı-kırmızılı ekip, 22 Şubat Pazar günü karşılaşacağı Antalyaspor mücadelesinden 3 puanla ayrılıp yeniden umutlanmak istiyor.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon aldığı 2 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 mağlubiyet ve topladığı 16 puanla 17. sırada yer alıyor.


- Taraftarı önünde galibiyet arayacak

Bu sezon evinde sadece 1 kez galip gelebilen Kayserispor, 8 haftadır da sahadan 3 puanla ayrılamıyor.

Son galibiyetini ligin 14. haftasında Çaykur Rizespor'a karşı deplasmanda 1-0'lık skorla alan sarı-kırmızılı ekip, Hesap.com Antalyaspor maçından sahadan 3 puanla ayrılıp taraftarının yüzünü güldürmek istiyor.


- Radomir Djalovic de çare olamadı

Deneyimli çalıştırıcı Markus Gisdol ile sezona başlayan ancak 8 haftada galibiyete ulaşamayan Kayseri ekibinde daha sonra göreve gelen Radomir Djalovic de takımı istenilen seviyeye çıkaramadı.

Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada sadece 2 galibiyeti bulunan Kayserispor, 10 kez de rakipleriyle yenişemedi.

Bu maçlarda yediği 43 gole karşılık 17 kez rakip ağları havalandırabilen ve eksi 26 averaja sahip sarı-kırmızılı takım, ligin en çok gol yiyen ekibi durumunda bulunuyor.

Ligde aldığı 2 galibiyetin birisini deplasmanda diğerini ise evinde alan Kayserispor, kendi sahasında sadece 7 gol atabildi.


- Başkandan taraftara davet

Zecorner Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, kader maçı olarak değerlendirilen karşılaşma öncesinde taraftarı tribüne davet etti.

Açıkalın, takımın son haftalarda çok iyi mücadele ettiğini ancak bunu skora yansıtamadığını belirtti.

Takımına güvendiğinin altını çizen Açıkalın, "Kayserispor kümede kalacaktır. Biz buna inanıyoruz. Bu haftaki maç fitili ateşleyecektir. Bizi hiç bir zaman yalnız bırakmayan taraftarımızı bu haftada tribünde yerlerini almaya davet ediyorum. El ele verip bu maçı alacağız ve bu bizim için serinin başlangıcı olacak." dedi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.