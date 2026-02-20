Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, inişli çıkışlı geçen sezona ve kendi sakatlığına rağmen Warriors'ın playoff şansına dair güçlü bir mesaj verdi.



Batı Konferansı'nda 29 galibiyet – 27 mağlubiyetle sekizinci sırada bulunan Golden State, Play-In hattından uzak kalmak için mücadele ediyor.



Curry, ESPN'e verdiği röportajda,

"Bu sezon çok farklı bir yıl oldu ama bir şekilde playoff serisine kalabilirsek Batı'nın zirvesindeki herkes için zor bir rakip olduğumuzu düşünüyoruz," dedi.



Porzingis'in kadroya katılımına da değinen Curry,

"Umarım sağlıklı olur ve istikrarlı şekilde sahada kalır. Neler yapabileceğini biliyoruz," ifadelerini kullandı.



Atlanta Hawks'tan takıma katılan 30 yaşındaki Kristaps Porzingis, Celtics karşısında 17 dakikada 12 sayı (5/9 isabet) üretti. Uzun oyuncunun hem dış şut tehdidi hem de boyalı alandaki varlığı, playoff serilerinde eşleşme avantajı yaratabilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.



Warriors cephesinde Jimmy Butler'ın sezonu kapatması ise rotasyon üzerindeki baskıyı artırmış durumda.



