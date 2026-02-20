20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Curry: "Batı'nın zirvesindeki herkes için zorlu rakibiz"

Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, inişli çıkışlı geçen sezona ve kendi sakatlığına rağmen Warriors'ın playoff şansına dair güçlü bir mesaj verdi.

calendar 20 Şubat 2026 13:37
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: NBA.com
Curry: 'Batı'nın zirvesindeki herkes için zorlu rakibiz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Golden State Warriors yıldızı Stephen Curry, inişli çıkışlı geçen sezona ve kendi sakatlığına rağmen Warriors'ın playoff şansına dair güçlü bir mesaj verdi.

Batı Konferansı'nda 29 galibiyet – 27 mağlubiyetle sekizinci sırada bulunan Golden State, Play-In hattından uzak kalmak için mücadele ediyor.

Curry, ESPN'e verdiği röportajda,
"Bu sezon çok farklı bir yıl oldu ama bir şekilde playoff serisine kalabilirsek Batı'nın zirvesindeki herkes için zor bir rakip olduğumuzu düşünüyoruz," dedi.

Porzingis'in kadroya katılımına da değinen Curry,
"Umarım sağlıklı olur ve istikrarlı şekilde sahada kalır. Neler yapabileceğini biliyoruz," ifadelerini kullandı.

Atlanta Hawks'tan takıma katılan 30 yaşındaki Kristaps Porzingis, Celtics karşısında 17 dakikada 12 sayı (5/9 isabet) üretti. Uzun oyuncunun hem dış şut tehdidi hem de boyalı alandaki varlığı, playoff serilerinde eşleşme avantajı yaratabilecek önemli bir faktör olarak görülüyor.

Warriors cephesinde Jimmy Butler'ın sezonu kapatması ise rotasyon üzerindeki baskıyı artırmış durumda.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.