20 Şubat
Rizespor-Kocaelispor
20:00
20 Şubat
Mainz 05-Hamburger SV
22:30
20 Şubat
Athletic Bilbao-Elche
23:00
20 Şubat
Sassuolo-Verona
22:45
20 Şubat
Brest-Marsilya
22:45
20 Şubat
Fortuna Sittard-Excelsior
22:00
20 Şubat
Bochum-Nürnberg
20:30
20 Şubat
Greuther Fürth-Arminia Bielefeld
20:30

Karşıyaka'ya Galatasaray faturası

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 10 maç öncesi düşme hattından kurtulmaya çalışan ligin köklü ekibi Karşıyaka'ya geçen hafta iç sahada oynanan olaylı Galatasaray karşılaşmasının faturası 500 bin TL oldu.

calendar 20 Şubat 2026 12:10
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Karşıyaka'ya Galatasaray faturası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son 10 maç öncesi düşme hattından kurtulmaya çalışan ligin köklü ekibi Karşıyaka'ya geçen hafta iç sahada oynanan olaylı Galatasaray karşılaşmasının faturası ağır oldu.

Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, 15 Şubat'ta Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanan ve saha olayları ile küfürlü tezahüratlar nedeniyle hakemlerin 3 kez anons yaptırıp soyunma odasına gitmeleriyle 15 dakika duran maç sonrası yeşil-kırmızılılara toplam 500 bin TL ceza kesti.

Karşıyaka-Galatasaray maçında bitime 1 dakika 38 saniye kala skoru 68-74'e getiren basketi atan konuk ekipten Buğrahan Tuncer, ev sahibi taraftarlara elleriyle, 'Oturun, sakin olun' anlamına gelen hareket yapınca olaylar çıkmıştı. Hakemler bu anlarda tribünden Buğrahan'a yönelik küfürlü tezahüratlar nedeniyle üçüncü kez anons yaptırıp soyunma odasına giderken, konuk oyuncalara yabancı maddeler atılmıştı. Buğrahan Tuncer, Karşıyaka deplasmanında daha önce 2024 yılında kendisiyle ilgili tezahürata uygunsuz şekilde karşılık vermiş ve o maçın ardından her Karşıyaka-Galatasaray maçında tribünlerden tepki almıştı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.