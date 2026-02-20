Türk wushu hakemleri, uluslararası müsabakalarda

Çin'de 14-20 Ekim 2025'te düzenlenen 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda 19 altın, 17 gümüş, 8 bronz madalya kazanan Türkiye, hakemlikte de öne çıkıyor.



Sergiledikleri performans dolayısıyla dünya çapındaki müsabakalara davet edilen Türk hakemler, son olarak 2025 Balkan Wushu Kupası Şampiyonası ile İtalya Wushu Kungfu Federasyonunca düzenlenen ulusal şampiyonada görev aldı.



"Wushunun Türkiye ve dünyada gelişmesi için çaba gösteriyoruz"



Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, Türk hakemlerin adil ve tarafsız yönetimleriyle dünya çapındaki wushu müsabakalarında görev aldığını söyledi.



Akyüz, ensek ve estetik bir spor olan wushunun zihinsel, bedensel ve ruhsal gelişimi desteklediğini belirterek, bu sporun Türkiye'de ve dünyada gelişmesi için çaba gösterdiklerini dile getirdi.



Türk sporcuların başarılarına değinen Akyüz, şöyle devam etti:



"Sporcularımız dünyanın en iyileri arasında. Sporcularımız 17 yıldır Çin'de en iyi sporcu ve hocalarla antrenman yaparak eğitim alıyorlar. Çocuklarımız bu sporu zaman zaman Çinlilerden daha iyi yaptıklarını da gösteriyorlar, o performansa ve seviyeye geldiler. Bütün dünya bunu görüyor. Milletimize de bu büyük başarıları armağan ediyoruz. Bu başarı bütün milletimizin ve ülkemizin başarısı. Çocuklarımız gerçekten dünyanın en iyileri. Bunu da 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nda gösterdik. 19 altın, 17 gümüş, 8 bronz olmak üzere toplam 44 madalyayla en yüksek puanı alarak Çin takımından daha iyi performans sergileyerek bu başarıyı gösterdik. Türkiye artık wushu kung fuda dünya lideri."



Abdurrahman Akyüz, Türkiye'nin wushuda sporcuların başarısının yanı sıra hakemlikte de öne çıktığını dile getirerek, "Çocuklarımız hem dünya şampiyonu sporcular hem de dünya çapında en iyi hakemler oldular. Artık Avrupa'da ve dünyada maç yönetiyorlar ve yönettikleri maçlarda tarafsız ve adil olduklarını gösteriyorlar." ifadelerini kullandı.



Balkan Wushu Kupası Şampiyonası'nı tamamen Türk hakemlerinin yönettiğini ve iyi performans sergilediklerini anlatan Akyüz, "Türk hakemleri, İtalya Wushu Kungfu Federasyonunun ulusal şampiyonasına da davet edildi. İtalya'nın ulusal müsabakalarını da hakemlerimiz yönetti. Uluslararası Wushu Federasyonu da hakemlerimizin bu işi en iyi şekilde bildiklerini ve müsabakaları adil yönettiklerini itiraf ediyor." diye konuştu.



