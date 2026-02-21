Jhon Duran için açıklama: 'Fenerbahçe kurtuldu!'

Fenerbahçe'den sonra sezonun ikinci yarısında Zenit'e giden Jhon Duran gündemden düşmüyor.
"FENERBAHÇE KURTULDU"
Rus menajer Dmitry Selyuk, Kolombiyalı futbolcunun Zenit'e transferini yorumladı ve "Fenerbahçe ondan kurtuldu." ifadelerini kullandı.
Duran'ın Zenit'e transferi ve 22 yaşındaki futbolcunun Rus ekibinde göstereceği performansla ilgili soruya cevap veren Selyuk, "Aslında ben de bu konuyla çok ilgileniyorum. İngiltere'de çok iyi performans gösterdi ama sonra çok fazla takım değiştirdi. Burada çok önemli bir nokta var: Kendini toparlayıp tekrar üst düzey kulüplerin satın almak isteyeceği türden bir oyuncu olmaya karar verdi mi, yoksa tam tersine Zenit'ten sonra kimse ona ihtiyaç duymayacak mı? Anladığım kadarıyla, Fenerbahçe ondan kurtuldu ve kendilerini kurtardı." dedi.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Sezonun ilk yarısında Al Nassr'dan Fenerbahçe'ye kiralanan 22 yaşındaki Jhon Duran, sarı-lacivertlilerde 21 maçta 5 gol attı ve 3 asist yaptı.
